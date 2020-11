Aplicatia Corona Forms a fost actualizata. Acum permite o monitorizare medicala a cazurilor confirmate

"Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica si Serviciul de Telecomunicatii Speciale au operationalizat actualizarea platformei informatice de centralizare a datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noua functionalitate permite o monitorizare medicala a cazurilor confirmate, pe baza informatiilor introduse in aplicatie de institutiile prevazute in Ordinul ministrului Sanatatii pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Sanatatii (MS).Astfel, persoanele testate primesc prin SMS (de pe numarul 1863) si e-mail generate prin intermediul aplicatiei informatice rezultatele probelor. In cazul in care pentru o persoana testata nu exista date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entitatii care a dispus recoltarea, respectiv entitatile la care s-a efectuat testarea.De asemenea, in perioada urmatoare, din aplicatie se vor genera rapoarte medicale care vor fi transmise prin e-mail persoanelor testate si medicilor de familie, pentru a lua pacientii in evidenta.In functie de rezultatul testelor efectuate, exista 3 tipuri de mesaje text si e-mail-uri care sunt transmise de catre aplicatia Corona-Forms catre persoanele testate sau la medicul de familie. Acestea cuprind informatii privind rezultatul testelor efectuate, masurile pe care persoana respectiva trebuie sa le ia in functie de aceste rezultate, precum si informarea medicului de familie cu privire la situatia persoanei din lista."Reamintim ca a fost aprobat Ordinul ministrului Sanatatii pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2, prin care se urmareste reducerea timpilor de raspuns a directiilor de sanatate publica, imbunatatirea colaborarii dintre acestea si persoanele infectate sau care fac parte din anchetele epidemiologice, precum si facilitarea colaborarii cu medicii de familie. Persoanelor care au fost testate li se va comunica rezultatul testelor. De asemenea, deciziile emise de DSP pentru obtinerea certificatelor medicale vor fi transmise prin intermediul sistemului informatic, nemaifiind necesara contactarea DSP-ului", mai arata MS.Datele sunt introduse in platforma de laboratoarele care lucreaza probele si de DSP.