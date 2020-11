Aplicatie prin telemedicina folosita la Cluj. Medicii pot vedea live pacientii care prezinta simptome usoare de COVID-19

Medicii de la urgente pot vedea live pacientul, potrivit Stirile ProTv - Alo! Buna ziua, UPU Cluj, cu ce va putem ajuta?- Buna ziua, de vreo doua trei zile am o durere de cap care nu se mai opreste, mai ales seara nu pot adormi- Ati mai avut vreodata asemenea durere de cap, domnul Ionut?- Nu, pana acum nu am mai avut.Asa arata o consultatie la distanta prin intermediul platformei. Emanuel se afla printre medicii rezidenti care de acum sunt operatori de la distanta."Vine in sprijinul specialistilor nostri. Noi le dam informatiile pe care le luam de la pacienti, integram cazul intr-un anumit sablon si ei ne spun ce informatii sa retransmitem pacientilor", a marturisit Emanuel Cosmi, medic rezident UPU Cluj."Ei ne vad pe ecran mare, noi ne vedem pe ecran micut, si atunci pot sa vada aspectul, daca e cenotic, daca este icteric pacientul", mai adauga medicul.Platforma pe care o folosesc are o functie video, iar medicii si pacientii se pot vedea. In acelasi timp, operatorii de la Urgente gasesc informatii medicale despre fiecare pacient, care ii ajuta sa stabileasca un diagnostic."Ceea ce observam ne ajuta sa modificam tratamentul la domiciliu fara sa ii mai deplasam si astfel, intrerupem lantul prin care se poate transmite ceva", a declarat Dr. Adela Golea, director UPU Cluj.La dezvoltarea aplicatiei au ajutat specialisti de la Universitatea Tehnica din Cluj, impreuna cu mai multi IT-isti."Absolut toti cetatenii, oricare dintre noi, ne putem conecta usor de pe telefonul nostru mobil. Practic pe asta se bazeaza aceasta interactiune - pe posibilitatea ca oricine, din orice loc, in orice moment sa poata contacta", a explicat Paulina Mitrea, conf. univ. dr. Universitatea Tehnica Cluj-Napoca."Tehnologia apropie oamenii, apropie medicii de pacienti. Ideea de proximitate, ideea de urgenta, pentru ca situatiile critice trebuie intotdeauna tratate in regim de urgenta", a declarat Stelian Brad, presedinte cluster IT Cluj.Aplicatia poate fi descarcata gratuit, deocamdata doar pe telefoanele care folosesc Android, dar in curand va fi disponibila si pentru sistemul de operare iOS. Specialistii care au lucrat la aplicatie vor sa o extinda in toata tara, iar apelurile sunt preluate de medicii rezidenti.Citeste si: Facebook, Youtube si Twitter vor combate raspandirea teoriilor conspirationiste care submineaza increderea in vaccinarea anti-Covid Citeste si: O aplicatie Covid, realizata de voluntari, functioneaza doar la Brasov, desi a fost oferita gratuit statului roman