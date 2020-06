Aproape 1.000 de romani infectati cu coronavirus la abatorul din Rheda, Germania

Ziare.

"In continuarea informatiilor referitoare la cazurile de infectare cu COVID-19 inregistrate in randul lucratorilor din cadrul unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu datele transmise de catre autoritatile locale, pana la acest moment au fost confirmate 996 de cazuri pozitive in randul lucratorilor romani", a transmis, joi, MAE.Conform sursei citate, tuturor persoanelor aflate in carantina le sunt asigurate bunurile necesare, alimente si produse de igiena, fiind instituita si o linie telefonica dedicata acestora, cu informatii disponibile si in limba romana."De asemenea, in urma reuniunii celulei de criza institute la nivel de land, la care au participat si reprezentanti ai Consulatului general al Romaniei la Bonn si care a avut loc miercuri, 24 iunie, in vederea accelerarii procesului de testare a tuturor angajatilor companiei de prelucrare a carnii, precum si a contactilor acestora, se are in vedere suplimentarea centrelor de testare, astfel incat testarea tuturor angajatilor sa fie finalizata pana la data de 3 iulie. Totodata, potrivit ultimelor cifre oficiale comunicate de catre autoritatile locale, in cadrul companiei respective isi desfasoara activitatea un numar de 3.969 de cetateni romani", a precizat MAE.In context, autoritatile locale au decis instituirea carantinei pe intreg teritoriul districtului Gutersloh pana la 30 iunie, urmand ca masurile sa fie ajustate in functie de evolutia situatiei. De asemenea, incepand de miercuri, 24 iunie, a fost instituita carantina si in districtul vecin Warendorf (Kreis Warendorf). In prezent, in acest district au fost confirmate 211 de cazuri de infectie cu COVID-19, majoritatea cazurilor vizand angajati ai companiei de procesare a carnii din Rheda-Wiedenbruck.Pana in prezent, la Consulatul General al Romaniei la Bonn nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara din partea niciunuia dintre cetatenii romani care isi desfasoara activitatea in cadrul companiei respective, iar Consulatul tine legatura cu autoritatile locale, reprezentantii companiei si cu cetatenii romani.Duminica, MAE anunta ca aproximativ 650 de romani angajati la abatorul din Rheda-Wiedenbruck (Germania) erau diagnosticati cu COVID-19, iar 17 romani au plecat din locul in care erau izolati.