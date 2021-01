Aproape 3.000 de medici si asistente, vaccinati in Timis. Cele mai multe doze s-au administrat la Spitalul Judetean Timisoara

Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Timis, in ultimele 24 de ore, in cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 657 de vaccinuri la: Spitalul orasenesc Faget - 23, Spitalul de Copii Timisoara -26, Spitalul orasenesc Sannicolau Mare - 30, Spitalul Militar Timisoara - 35, Spitalul oratenesc Deta - 65, Spitalul Municipal Timisoara - 120, Spitalul CFR Timisoara - 41, Spitalul Judetean Timisoara - 297, Spitalul orasenesc Jimbolia - 20.De la debutul campaniei de vaccinare si pana in prezent, in Timis, s-au administrat 2.868 de doze de vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2, dintre care cele mai multe la Spitalul Judetean Timisoara.Astfel, s-au administrat la Spitalul Municipal Lugoj - 160 de doze, Spitalul orasenesc Faget - 60, Spitalul de Copii Timisoara -411, Spitalul orasenesc Sannicolau Mare - 40, Spitalul Militar Timisoara - 245, Spitalul orasenesc Deta - 110, Spitalul Municipal Timisoara - 240, Spitalul CFR Timisoara - 104, Spitalul de Boli Infectioase Timisoara - 500, Spitalul Judetean Timisoara - 953, Spitalul orasenesc Jimbolia - 45.Un nou transport de vaccin anti COVID-19 a ajuns, miercuri dimineata, la Timisoara. Cutiile cu vaccin au fost aduse cu o aeronava pe Aeroportul International Traian Vuia de unde au fost preluate si transferate sub paza la depozitul de la Spitalul Militar.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Timis, acest transport contine 12 cutii a cate 195 de flacoane. Aceasta inseamna 11.700 de doze de vaccin anti COVID-19. Cutiile sunt unele speciale, au gheata carbonica si folie etansa.De la aeroport , vaccinul a fost preluat cu o masina si transportat sub escorta politiei si a jandarmeriei la centrul regional de depozitare de la Spitalul Militar Timsoara. De aici, vaccinul va fi trimis spre centrele din cele patru judete arondate acestuia: Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara.Citeste si: Preotul Alin Pascuta, din Sanmartin, a murit la doar 40 de ani, raspus de COVID-19. "Nu exagerez, la noi plange lumea pe strada"