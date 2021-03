Aproape 60.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Peste 250 de reactii adverse raportate

Potrivit CNCAV, 58.062 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Cele mai multe dintre acestea - 45.356 - au primit vaccinul Pfizer, in timp ce 4.369 de persoane au fost vaccinate cu serul Moderna si 8.337 cu cel de la AstraZeneca.Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 1.800.680, din care 1.386.542 cu Pfizer, 115.872 cu Moderna si 298.266 cu AstraZeneca.In ultimele 24 de ore, s-au raportat 255 de reactii adverse, majoritatea - 174 - la vaccinul AstraZeneca. Alte 58 de reactii au fost la vaccinul Pfizer si 23 la Moderna."Mentionam ca 99 reactii adverse sunt in curs de investigare", a aratat CNCAV.