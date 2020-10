Record. Germania a raportat aproape 8.000 de infectari noi cu COVID-19 in ultimele 24 de ore

Bilantul a crescut cu aproape 500 de cazuri in comparatie cu cel de vineri, cand au fost raportate 7.334 de noi infectari, precedentul record.Anteriorul varf de infectari in Germania, de circa 6.300 de cazuri, s-a inregistrat la sfarsitul lunii martie, insa este posibil ca numarul de cazuri la vremea respectiva sa fi fost mult mai mare intrucat capacitatea de testare s-a extins semnificativ intre timp.Potrivit RKI, cel putin 356.387 de persoane din Germania au fost infectate cu noul coronavirus de la debutul pandemiei, iar 9.767 au decedat, cu 33 mai multe decat in ziua precedenta.Guvernul federal doreste sa recruteze mult mai multe persoane care sa sprijine autoritatile locale in depistarea lanturilor de infectare.''Nevoia este imensa, de ordinul zecilor de mii'', a declarat Helge Braun, seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel , pentru Rheinische Post intr-un articol publicat sambata.In plus fata de un contingent militar de pana la 15.000 de soldati, politicianul a spus de asemenea ca analizeaza posibilitatea ''mobilizarii de rezerve aditionale de personal in guvernul federal si autoritatile subordonate''.Acesta si-a exprimat totodata speranta ca ar putea fi recrutati un numar mare de studenti pentru a ajuta la depistarea persoanelor care au fost in contact cu un caz confirmat.