Aproape jumatate dintre localitatile judetului Dambovita au depasit rata de infectare cu SARS-COV-2 de 1,5 la o mie de locuitori. Sase comune sunt in scenariul rosu

Conform datelor furnizate duminica, 25 octombrie, de Prefectura Dambovita, sase dintre localitatile judetului au depasit rata de infectare de 3 la o mie de locuitori. Cel mai ridicat indice in aceasta privinta se inregistreaza in comuna Candesti, unde 5,2 din o mie de localnici au fost diagnosticati cu COVID-19.Pe locul al doilea se situeaza municipiul Targoviste, cu o rata de infectare de 3,61 la mie. Lista localitatilor intrate in scenariul rosu in ceea ce priveste restrictiile impuse prin Hotararea de Guvern referitoare la prelungirea starii de alerta este completata de orasul Aninoasa (3,46%) si comunele Dobra (3,4%), Nucet (3,27%) si Comisani (3,08%).Alte 37 de localitati inregistreaza rate de infectare mai mari de 1,5%, insa sub 3%. Judetul Dambovita a inregistrat, de la debutul pandemiei, 5.867 de persoane diagnosticate cu COVID-19, dintre acestea 110 diagnostice fiind stabilite in 24 de ore, de sambata pana duminica. Numarul deceselor asociate infectarii cu SARS-CoV-2 la nivelul acestui judet este de 197.