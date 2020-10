Aproximativ 20% dintre politisti vor patrula in civil pentru a-i prinde pe cei care nu respecta masurile de protectie impotriva COVID-19

Decizia a fost luata dupa ce autoritatile au constatat ca multi oameni respecta aceste masuri doar cand in zona sunt forte de ordine, dar le ignora in absenta acestora, transmite Digi 24 Conform sursei citate, 20% dintre politisti umreaza sa patruleze in civil, vor face controale si vor da amenzi.De asemenea, numarul TelVerde la care poate fi sesizata nerespectarea masurilor sanitare va fi operationalizat astfel incat sa poata fi primite si fotografii sau inregistrari video. Pe baza acestora vor putea fi date amenzi, se pot deschide cercetari sau pot fi adoptate alte sanctiuni.Numarul la care cetatenii pot sesiza nerespectarea regulilor este 0800.800.165.Citeste si: