Aproximativ 600 de lucratori sanitari din prima linie au murit din cauza Covid-19 in Statele Unite

Bilantul deceselor inregistrate de "Lost on the Frontline" ii include doar pe cei din prima linie, care au fost expusi la noul coronavirus in timp ce ofereau ingrijiri pacientilor bolnavi., precum ingrijitori, administratori si asistenti la domiciliu, care si-au riscat viata in timpul pandemiei pentru a-i ajuta pe altii.Centrele pentru prevenirea si controlul bolilor au numarat 368 de decese provocate de Covid-19 in randul lucratorilor sanitari, dar institutiile recunosc ca cifra ar fi mai mare. In plus, ele nu identifica indivizii.Numarul anuntat sambata pe platforma "Lost on the Frontline" este 586. Este vorba despre nume colectate, intre altele, de la familii, prieteni, din rapoarte media si de la sindicate.Potrivit datelor Johns Hopkins University, pana in prezent, in SUA au fost inregistrate 1,89 de milioane de cazuri.La nivel mondial, de la depistarea noului coronavirus in Wuhan (China) la finalul anului trecut, au fost inregistrate 6,75 de milioane de cazuri si 395.233 de decese cauzate de Covid-19.