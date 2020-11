Aproximativ 8 din 10 romani considera ca restaurantele ar trebui redeschise, conform unui sondaj realizat de Curs la solicitarea HORA

"Din dorinta de a fi cat mai conectati cu oaspetii care trec pragul restaurantelor si pentru a continua dialogurile constructive, HORA a initiat demersul pentru realizarea unui sondaj de opinie.Ne exprimam ingrijorarea cu privire la evolutia industriei si la consecintele inchiderii la interior a restaurantelor asupra angajatilor din Horeca, dar si asupra oamenilor care dadeau sens eforturilor noastre, clientii.Restaurantele nu doar deservesc comunitatea, ci le apartin. Mancarea buna aduna oamenii impreuna, serviciile bune ii fac pe oameni sa se simta bine veniti si relaxati, restaurantele sunt un context excelent de socializare.In acest sens, ne-am propus sa aflam ce simte publicul legat de inchiderea restaurantelor la interior in conditiile actuale si cat de importante sunt pentru ei", se spune in comunicat.Sondajul de opinie a fost realizat de CURS la inceputul lunii noiembrie, la solicitarea HORA, si releva ca: 78% din populatia Romaniei considera ca restaurantele ar trebui redeschise;80% din romani sunt de acord total sau partial ca proprietarii de hoteluri, restaurante, cafenele trebuie despagubiti economic de catre stat, industria Horeca fiind una dintre industriile cele mai afectate de masurile economice luate in pandemie;38% din populatie considera ca este foarte important pentru viata lor sociala sa poata merge in mod regulat la restaurant sau la cafenea;56% din romani obisnuiau sa iasa cel putin o data pe luna la restaurant inainte de impunerea masurilor de inchidere a restaurantelor;48% din romani ar merge maine la restaurant daca acestea ar fi redeschise cu normele sanitare si de distantare sociala.Conform sursei citate, studiul s-a efectuat fata in fata, in perioada 2-9 noiembrie, in randul populatiei adulte rezidente in Romania, in mediul urban, cu varsta de peste 18 ani. Volumul esantionului: 1067 respondenti, 18+, cu o marja de eroare +/-3% la un nivel de incredere de 95%."In marea de impredictibilitate si evolutie negativa, raspunsurile la sondaj ne-au adus speranta si ne dau increderea si puterea de a continua sa gasim solutii pentru a salva industria. Oamenii vor sa mearga la restaurant.Consideram ca restrictionarea totala a vanzarii si a consumului in restaurant nu rezolva dificultatile statului in a asigura respectarea legii si ca prin aceste masuri radicale se aduc doar mari prejudicii sectorului HORECA, deja ingenuncheat.Misiunea noastra ramane aceeasi, de a apara interesele industriei de ospitalitate si de a fi un sprijin pentru antreprenorii din domeniu, care in aceasta perioada de confuzie generala, au nevoie de ghidaj si de o comunitate puternica", se mai spune in comunicat.