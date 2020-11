Prima tara europeana care a depasit doua milioane de cazuri de COVID-19. Numarul mortilor a ajuns la 45.000

In prezent, Franta se afla pe locul patru in lume la numarul de infectii raportate, de 2.036.755, dupa Statele Unite, India si Brazilia. Cu un bilant al deceselor provocate de coronavirus de 45.000, Franta se afla pe locul sapte in lume.In Europa au fost raportate in total aproape 14,5 milioane de cazuri de Covid-19, fiind cea mai afectata regiune din lume si reprezentand peste 26% din totalul infectiilor.In Franta, dupa un varf al infectiilor intr-o singura zi de 87.000, atins pe 7 noiembrie, numarul acestora a scazut semnificativ, iar totalul zilnic a atins luni cel mai redus nivel dintr-o luna, de 9.406. Datele au tendinta sa fie mai scazute in zilele de luni, pentru ca duminica sunt efectuate mai putine teste.Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat, marti, ca tara redobandeste controlul asupra coronavirusului, dar ca nu este inca pregatita sa relaxeze carantina impusa la nivel national.In pofida scaderii numarului de cazuri noi, numarul persoanelor spitalizate pentru Covid-19 a atins un nivel record, iar Franta se afla pe locul al treilea la decesele provocate de aceasta boala in Europa, dupa Marea Britanie si Italia.Guvernul presedintelui Emmanuel Macron a stabilit ca termen pentru incheierea carantinei data de 1 decembrie.