Arabia Saudita a aprobat vaccinul contra COVID-19 Pfizer/BioNTech

Autoritatea Saudita pentru Alimente si Medicamente a emis aceasta aprobare in urma unei solicitari a grupului Pfizer, deschizand astfel calea pentru ca agentiile sanitare din aceasta tara sa importe si sa foloseasca vaccinul, a precizat agentia nationala de presa SPA.Aprobarea emisa pentru inregistrarea si utilizarea vaccinului s-a bazat pe datele de siguranta si de eficienta furnizate de grupul Pfizer, relateaza aceeasi agentie de presa din Arabia Saudita.Deocamdata nu au fost comunicate datele calendaristice referitoare la sosirea vaccinului Pfizer si la debutul campaniei de vaccinare in aceasta tara.Autoritatile sanitare saudite au declarat luna trecuta ca vaccinurile anti-COVID-19 vor fi disponibile in regim de gratuitate pentru toti cetatenii si rezidentii straini din Arabia Saudita.La inceputul acestei luni, Bahrain, un alt stat din regiunea Golfului Persic, a anuntat ca a aprobat utilizarea in regim de urgenta a vaccinului Pfizer-BioNTech.In urma acelei autorizatii, Bahrain a devenit a doua tara din lume care a aprobat utilizarea in regim de urgenta a acestui vaccin, dupa Marea Britanie. Miercuri, Canada a aprobat la randul ei vaccinul Pfizer-BioNTech.