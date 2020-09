Arad: Restaurantele si cafenelele din mai multe localitati raman inchise pana pe 15 septembrie, pe fondul cresterii cazurilor de coronavirus

Este vorba despre doua orase si 13 de comune."Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitatile judetului Arad unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000 locuitori, se dispune suspendarea activitatii cu publicul, pe o durata de 7 zile (incepand cu data de 09.08.2020 si pana data de 15.09.2020 orele 2400), a tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, din urmatoarele localitati:", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Arad, Lucian Cozma, citat de Europa FM. In cele mai multe din aceste localitati si scolile vor fi inchise, iar copii vor face cursuri online.