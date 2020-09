Arad: Sase profesori si patru elevi, diagnosticati cu COVID-19 in prima zi de scoala

Inspectorul scolar general, Marius Gondor, a declarat, pentru AGERPRES, ca atat cadrele didactice cat si elevii infectati cu SARS-CoV-2 au lipsit de la cursuri, astfel ca nu au intrat in contact cu alte persoane si nu a fost nevoie de suspendarea cursurilor in scolile din care sunt."Acesti profesori si elevi s-au imbolnavit in ultimele 14 zile, nu sunt persoane depistate astazi ca fiind bolnave. Nu avem raportari din scoli privind elevi sau profesori gasiti in prima zi de scoala cu simptome specifice COVID-19", a declarat Gondor.Conform sursei citate, cei 52 elevi aflati in carantina provin din familii ale caror membri au fost contacti directi cu persoane confirmate infectate cu noul coronavirus "Situatia este in continua schimbare, probabil in fiecare zi vom avea cifre noi cu privire la absenteism din cauza pandemiei, pentru ca asteptam sa ni se raporteze si cate cadre didactice se afla in carantina", a precizat Gondor.Cu privire la desfasurarea cursurilor acolo unde lipsesc profesori, seful ISJ a spus ca dascalii care vor fi in carantina sau izolare pot preda online, iar in cazul celor care lipsesc pentru ca sunt deja bolnavi, scolile trebuie sa asigure profesori care sa tina orele in locul lor.In judetul Arad, 303 scoli se afla in "scenariul verde", 112 sunt in "scenariul galben" si 24 in "scenariul rosu", dintre care doua nu din cauza pandemiei, ci pentru ca lucrarile de reabilitare nu permit organizarea cursurilor in cladirile respective.