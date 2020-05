Arafat: Am evitat o situatie care este dramatica si am ajuns in momentul in care ne batem joc de ce s-a facut

Ziare.

"Normal, fara nicio discutie si as fi total inconstient daca as spune ca nu ma tem de acest virus. Este atat de periculos si avem decese. Deja am atins o mie o suta si ceva de decese. Haideti sa lasam prostiile care circula pe retelele de socializare, in unele dezbateri care au iesit din sfera dezbaterilor pragmatice si stiintifice si au devenit, unele dintre ele, dezbateri de batjocura. Daca aveam situatia pe care a avut-o Italia am fi indraznit o secunda sa spunem ca se exagereaza?Daca in Romania totusi am evitat o situatie care este dramatica (...) acum am ajuns in momentul in care ne batem joc de ce s-a facut. (...) Daca ar veni un val nou si sa inceapa sa creasca numarul cazurilor cred ca noua, ca autoritati, ne va fi mult mai greu sa gestionam situatia pentru ca s-a implantat in constientul unei parti a populatiei ca aici a fost o cacealma", a spus Arafat, marti seara, la TVR.El a povestit ca a fost sunat de catre oameni care i-au spus ca nu sunt de acord sa li se ia temperatura la intrarea in spatii inchise."Nu e normal ca daca persoana are febra sa nu intre si sa mearga, mai bine, sa se consulte la un medic?", a spus Arafat.El a mai spus ca celor care au febra nu li se permite accesul in spatii inchise, insa datele acestora nu se colecteaza, iar autoritatile nici nu au "asemenea intentii"."Eu am crezut ca memoria ramane macar sase luni, dar vad ca memoria nici macar doua saptamani nu ramane", a mai afirmat seful DSU.El a spus ca exista "inclusiv grupuri organizate" care fac "bascalie" de masurile luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii virusului.Arafat a precizat ca autoritatile se pregatesc pentru al doilea val de imbolnaviri, despre care a spus ca nu se stie cum va fi.In ceea ce priveste controalele privind achizitiile, Arafat a spus ca exista o mie de solicitari de rapoarte, adaugand ca "nimeni nu va fugi, suntem aici"."Suntem intrebati pe ce baza am distribuit materialele, daca au fost cerute sau nu, fiecare intrebare din asta in capul celui care lucreaza, functionarului, in spatele ei poate sa fie o acuzatie, in final. (...) Ca sa raspundem la aceste lucruri pierdem oameni, energie si pierdem din partea oamenilor vointa sa mai facem ceva la limita pentru ca noi am lucrat la limita in perioada asta", a spus secretarul de stat din MAI."Avem nevoie de liniste, de timp, iar dupa asta este normal sa vina cine vrea, ce vrea controale" a mai afirmat Raed Arafat.El a acuzat ca autoritatile au fost "tinta unui atac" inclusiv in media, acuzand "informatii false raspandite de televiziuni, de jurnale si care nu au absolut nicio baza".