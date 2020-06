Arafat, despre prelungirea starii de alerta: "Exista o crestere fata de cum a fost acum doua saptamani"

Ziare.

"Dupa o analiza amanuntita a situatiei actuale, in pofida faptului ca avem o curba descendenta, totusi, exista semne ca situatia poate oricand sa se deterioreze si sa avem cel putin focare serioase sau sa avem o situatie mai grea in urmatoarea perioada, daca nu se respecta masurile compensatorii care au fost deja mentionate si anume purtatul mastilor, distantarea fizica, triajul la intrare in spatii in inchise, purtatul mastilor in transportul in comun. Toate astea sunt extrem de necesare ca sa pastram un control al situatiei la acest moment si sa pastram o curba descendenta", a declarat Arafat, la finalul sedintei de Guvern.Seful DSU a subliniat ca, in ultima perioada, au existat cresteri care au depasit 300 de cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore si un procent de testari pozitive care a ajuns pana la 5% din totalul celor efectuate."Analiza care a fost facuta impreuna cu INSP-ul si impreuna cu colegii de la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei si impreuna cu alti specialisti a aratat ca conducerea si comanda unica, luarea unor masuri rapide vor fi necesare pe mai departe. Exista o crestere, fata de cum a fost acum doua saptamani, acum cateva zile, la numarul pacientilor in terapiile intensive, exista focare care au aparut in institutii medicale, care necesita detasare de personal, care necesita miscare de personal pentru acoperirea nevoilor unitatilor sanitare unde personalul este in izolare sau este chiar bolnav si internat in spital. Acestea sunt unele dintre motivele pentru care s-a optat pentru propunerea prelungirii starii de alerta", a explicat Raed Arafat.Potrivit acestuia, se pastreaza obligativitatea purtarii mastilor, a triajului epidemiologic la intrare in institutii si in spatiile inchise si purtatul mastilor in transportul in comun.El a mai anuntat ca mai multe puncte de frontiera urmeaza sa fie deschise."S-a luat aceasta decizie si aici mentionez: Negru Voda, judetul Constanta, Turnu Magurele, judetul Teleorman, Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, Radauti-Prut, judetul Botosani, Oancea, judetul Galati, precum si Jimbolia-feroviar, judetul Timis, cu exceptia traficului de marfa. Deci, acestea urmeaza sa fie redeschise la acest moment si sa fie functionale", a spus Arafat.Referitor la calatoriile aeriene, seful DSU a precizat ca Institutul National de Sanatate Publica, cu aprobarea CNSU, va emite periodic lista tarilor unde urmeaza sa fie reluate zborurile sau, eventual, intrerupte daca situatia dintr-o tara se deterioreaza pe o durata de 14 zile."INSP va stabili lista noilor tari care vor fi introduse pentru eliminarea masurii de izolare si carantinare la intoarcere din tarile respective si automat pentru reluarea zborurilor cu tarile respective. Urmatoarea evaluare va fi la sfarsitul acestei saptamani pentru a intra in vigoare in cursul zilei de luni", a mentionat Raed Arafat.El a precizat ca, in cadrul prelungirii starii de alerta, nu se mai gasesc propunerile privind "achizitiile directe" sau alte propuneri "care nu sunt necesare in aceasta faza"."Deci, veti vedea o diferenta intre propunerile de acum si situatiile care au fost inainte in timpul starii de urgenta si in timpul in care am avut pana acum, in care s-au permis anumite aspecte care nu mai sunt necesare", a declarat Arafat.