Arafat, despre protestul din Piata Victoriei: Eu nu doresc vreunuia sa ajunga sa testeze cum este cu COVID-19

"Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte parti. Oameni care s-au ghidat dupa retelele de socializare, dupa manipulare si dezinformare. Dupa oameni care veneau si ziceau ca ei pot dovedi ca e o conspiratie mondiala si nu exista virus. Din pacate, stirea zilei este ca exista virus, ca este periculos si ca daca ne jucam cu aceasta situatie, se intoarce impotriva noastra.si mai ales la toamna, daca nu respectam regulile. Eu nu doresc vreunuia sa ajunga sa testeze cum este cu Covid-19. Sau sa aiba vreun apropiat care sa pateasca treaba asta. Abia atunci o sa inteleaga ca nu este de glumit. Ei fac pentru ca toata lumea se simte protejata si sanatoasa.", s-a intrebat Raed Arafat intr-o emisiune la Europa FM participand vineri seara la un protest anuntat pe Facebook si organizat in Piata Victoriei. Manifestantii au pus la indoiala existenta pandemiei si au acuzat Guvernul si pe presedintele Klaus Iohannis ca a impus restrictiile cunoscute.Protestatarii au venit fara masti, s-au imbratisat si au stat de vorba fata in fata, sfidand astfel regulile si recomandarile autoritatilor. Doi protestatari au fost dusi la sectie de politisti, dupa o altercatie.