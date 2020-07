Arafat: Este clar ca situatia nu este sub control. E posibil ca sistemul medical sa ajunga la un stres maxim

"Clar ca situatia nu este sub control", afirma Arafat, precizand ca avem lucruri de imbunatptit la efectuarea anchetelor epidemiologice. Intrebat daca sistemul medical ar putea intra in colaps, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a precizat ca, "fara nicio discutie", daca nu se reduce numarul de cazuri se poate asunge la presiune pe sistem.Raed Arafat a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, daca situatia este sub control, in ceea ce priveste limitarea pandemiei de coronavirus si a afirmat: "Situatia nu putem sa spunem ca este controlata, mai ales in unele zone ale Romaniei. Cresterea cazurilor si cresterea semnificativa zilnica...Aceste cresteri arata ca avem o crestere serioasa, din punct de vedere al raspandirii. Clar ca avem o raspandire care, in acest moment, nu este nici in platou, nici in scadere. Deci, daca este in continua crestere, clar ca situatia nu este sub control".Arafat a precizat ca situatia poate fi tinuta sub control daca se stabilesc aspectele care trebuie imbunatatite."Trebuie sa vedem unde sunt locuri de imbunatatit. La anchetele epidemiologice, acest lucru a fost sesizat si s-au dat dispozitii clare pentru intensificarea lor. Bineinteles, acest lucru inseamna ca DSP-urile sa tina un numar de persoane suplimentare sa lucreze cu ei pentru anchetele epidemiologice. Numarul personalului este insuficient.Sa comparam situatia starii de urgenta - cand noi am avut personal detasat, am avut medicii scolari, am avut epidemiologi detasati, am avut rezidentii de epidemiologie. Acest personal, la un moment, a disparut. In contextul in care creste numarul cazurilor, clar ca acum trebuie, din nou, intarit DSP-ul pe anchetele epidemiologice si anchetele epidemiologice, in faza asta, inca sunt foarte importante. La un anumit moment s-ar putea sa fie deja depasita situatia", a mai declarat Arafat.Acesta considera ca pot ajuta si alte personae, nu doar medici."Asigurarea unui numar de personal care sa ajute la anchetele epidemiologice, nu neaparat sa ai medic. Ancheta epidemiologica, primul care o face poate sa ia niste date, dupa care alte persoane, instruite ce sa intrebe, poate sa duca ancheta mai departe", a precizat Arafat.Intrebat daca crede ca sistemul medical ar putea intra in colaps, Arafat a declarat: "Daca vreti sa vorbim de situatii cum au fost in anumite zone din Italia, in Spania, daca continuam cresterile si nu ne oprim din crestere si nu avem un platou si nu incepem sa scadem la un moment este posibil ca sistemul medical sa ajunga la un stres maxim".Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta afirma ca, fata de perioada de debut a pandemiei, acum avem toate stocurile necesare, dar tot se poate ajunge la saturatia sistemului medical."Daca ajungem la o situatie in care sa avem nevoie de personal in plus, exista mecanisme, Mecanismul protectiei civile europene. Dar, in final, fara nicio discutie, exista riscul ca cel putin in unele zone sa avem o presiune pe sistem si sa trebuiasca sa mutam bolnavul in alte zone in care sunt mai putin afectate, cum au facut francezii din zona Alsacia care, cu un tren TGV, au dus pacientii grav de acolo la celalalt capat al Frantei care era mai putin afectat. Deci, este posibil acest lucru, exista mecanisme de ajustare a unei situatii", a mai declarat seful DSU.Potrivit acestuia, ceea ce incearca insa autoritatile este sa nu se ajunga in situatia respectiva."Noi ce incercam sa facem, este sa nu ajungem acolo. Si ca sa nu ajungem acolo, sunt cele trei puncte pe care le-am zis, testarile, anchetele si carantinarea sau izolarea, dar mai ales este comportamnetul nostru. Toate au un rol si comportamentul nostru are un rol major", a incheiat Arafat.