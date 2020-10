Arafat: O cifra de 3.000 - 4.000 de cazuri pe zi e un impact major asupra capacitatilor din spitale si sectiile ATI

Situatia de la Spitalul Colentina

Medicii rezidenti vor fi angajati temporar

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii a precizat ca ar putea fi luate si alte masuri speciale pentru spitale. El a mentionat ca Spitalul Colentina va primi pacienti infectati cu noul coronavirus pe toate locurile pe care le are, in contextul in care directorul medical al Spitalului Colentina, Victor Cauni, a anuntat, in cursul acestei zile, ca nu mai exista niciun pat liber in doua sectii de terapie intensiva ale unitatii medicale. Arafat a mai spus ca spera ca in cursul saptamanii viitoare Spitalul Malaxa va deveni operational pe problema COVID."Una din masurile de care a declarat si domnul prim-ministru ca este sub analiza este masura de restrictionare a circulatiei, a miscarii dupa o anumita ora in noapte, cum au facut unele tari precum Franta. Este o masura in analiza, sa vedem daca se va impune, in ce conditii si pe ce localitati se va impune, in sensul in care sa se reduca miscarea dupa o anumita ora in noapte pana dimineata", a afirmat Raed Arafat, duminica, la Antena 3.El a precizat ca o cifra de 3.000 - 4.000 de cazuri pe zi inseamna un impact major asupra capacitatilor din spitale si sectiilor de terapie intensiva."O cifra de 3.000 - 4.000 pe zi imseamna un impact major asupra capacitatilor din spitale si sectiile de terapie intensiva. S-ar putea sa insemne anumite masuri speciale la nivel sanitar, la nivelul spitalelor in mod deosebit. Ati vazut recent ca am adaugat spitale, s-au alocat in plus paturi de terapie intensiva, avem Spitalul Malaxa care va intra ca spital COVID si asteptam doar unele masuri in interior. Speram ca in cursul acestei saptamani va deveni un spital operational pentru problema COVID, pastrand ambulatoriul lui accesibil populatiei generale si doar in interiorul spitalului va fi destinat COVID pentru pacientii care au nevoie de oxigen, de terapie intermediara sau de Terapie Intensiva", a transmis Arafat.El a mentionat ca Spitalul Colentina va primi pacienti COVID-19 pe toate locurile pe care le are. "Spitalul Colentina, pe care noi l-am desemnat ca spital COVID, dar inca mai avem pana ajungem la capacitatea maxima de primire. Sper sa il vedem cat mai repede sa primeasca pe toate locurile pe care le are pacienti COVID care au nevoie de asistenta medicala, alta decat ce pot sa primeasca numai la domiciliu din partea medicului de familie sau printr-o reteta care sa o primeasca si sa fie tratati la domiciliu.Una din masurile la care putem ajunge, si Belgia a ajuns la ea, este o masura a restrictionarii unor activitati selective pentru a putea primi cazurile mai multe care ajung acum pe linia COVID, pentru o perioada scurta de timp, pana se stabilizeaza situatia. Nu am pus aceasta problema, dar oricand poate sa fie obligatorie prin modul in care evolueaza situatia", a completat Arafat.Seful DSU s-a referit si la o alta problema, cea a lipsei personalului medical si a precizat ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care medici rezidenti vor fi angajati temporar, iar apoi vor putea fi transferati pe posturile vacante fara concurs."Un alt aspect este resursa umana si poate ca ati auzit ca la nivelul Guvernului s-a citit intr-o prima lectura ordonanta de urgenta care prevederea crearea unui corp de medici, tinta sunt medicii care au terminat specialitatea si nu au loc de munca, aici vorbim de ATI, urgenta, infectioase, epidemiologie, radiologie, pneumologie. Urmeaza ca pe acesti medici sa ii angajam temporar, pe cateva luni, in cadrul spitalului MAI. Vor fi sub coordonarea directa a directiei de sanatate publica si vom reusi, poate, sa ii trimitem unde avem lipsa de medici, urmand ca la finalul perioadei respective ei sa aleaga unde vor mearga si sa fie transferati pe posturile vacante pe care le aleg, fara sa mai dea concurs", a mai declarat Raed Arafat.Directorul medical al Spitalului Colentina Victor Cauni a anuntat ca nu mai exista niciun pat liber in cele doua sectii de terapie intensiva ale spitalului. El a adaugat ca a fost relocata o linie de garda, intr-un al treilea pavilion, cu ajutorul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), insa este nevoie de un medic de permanenta si nu exista o echipa de rezerva. In prezent, la Spitalul Colentina sunt internati 150 de pacienti confirmati cu noul coronavirus, pe diverse specialitati ale unitatii medicale, a mai precizat Cauni.Guvernul a avut joi, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta prin care va fi suplimentat personalul medical din spitale cu 200 de medici care au terminat rezidentiatul. Acestia vor fi angajati mai intai la Spitalul de Urgenta MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" si apoi distribuiti catre alte unitati sanitare, a explicat Raed Arafat la sedinta Executivului. Seful DSU a mai spus atunci ca sunt discutii pentru a creste capacitatea de ventilatie la unitatile de primiri urgente