Arafat anunta un nou scenariu in privinta relaxarii restrictiilor: "Pot sa fie zonale daca avem un procent foarte mare de vaccinati intr-o localitate"

"Ministerul Culturii, ministerul Economiei lucreaza pe unele recomandari , urmeaza sa vina cu unele propuneri care nromal ca se analizeaza la toate nivelurile si probabil daca mergem cu vaccinarea, sunt aproape 5 milioane de doze administrate in tara, daca continuam sa administram vaccinul si creste procentul celor vaccinati, pana la 1 iunie, clar ca se poate incepe discutia despre introducerea unor masuri de revenire cat mai aproape de normalitate.Treptat, bine calculat, dar aceste lucruri depinde de concluziile care vor fi trase de Comitetul interministerial. Daca ajungem la 30% din populatie vaccinata cu ambele doze, astfel de masuri pot fi luate pentru ca s-a vazut si in Israel, la 30 la suta din populatie vaccinata deja a fost un impact serios asupra cazurilor. Cand ajungem la un impact de 60 la suta din populatie vaccinata se pot lua masuri. Cu cat creste numarul celor vaccinati, cu atat putem lua masuri mai repede spre normalitate", a declarat Raed Arafat la Digi24.Secretarul de stat a adaugat ca relaxarea depinde de rata de vaccinare "Depinde de rata de vaccinare pentru ca ea este modalitatea prin care ne asiguram ca revenirea la unele activitati, unde oamenii sunt impreuna, unde poate e greu sa se poarte masca tot timpul, totusi, sansa de transmitere devine una foarte limitata", a declarat Arafat.Intrebat daca relaxarea va fi decisa zonal, in functie de rata de vaccinare, Arafat a precizat ca aceasta varianta se afla pe masa de lucru."Nu pot exclude acest lucru, este posibil sa se ajunga la aceasta abordare. Este o varianta la care se gandeste toata lumea, asa cum restrictiile sunt zonale si masurile de relaxare pot fi zonale, daca avem un procent foarte mare de vaccinati intr-o localitate. Dar trebuie discutat la nivelul Comitetului si luata o decizie finala", a declarat Arafat.