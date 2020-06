Arafat spune ca nu e semn bun ca a crescut brusc numarul de cazuri noi de coronavirus

Ziare.

Secretarul de Stat in Ministerul Sanatatii spune ca acest lucru "ar trebui sa ne atraga atentia" si ca este un "semnal ca situatia nu e sub control"."Cresterea cazurilor de persoane infectate de joi ar trebui sa ne atraga atentia. Trebuie sa urmarim ce se intampla in urmatoarele zile, care va fi situatia.Este un semnal ca situatia nu este sub control, asa cum ne-am dorit noi si ca trebuie sa fim foarte atenti in respectarea regulilor de distantare fizica care se solicita populatiei de catre noi, autoritatile", a declarat Raed Arafat intr-o interventie telefonica la Digi24 Seful DSU a mai spus ca "trebuie sa lucram impreuna" si trebuie sa avem grija cum vom respecta regulile impuse de autoritati in continuare."Trebuie sa lucram impreuna pentru a impiedica o posibilitate pe care nimeni nu o vrea si anume sa revenim la un numar mare de cazuri si sa fie obligatoriu sa se mai ia unele masuri, din nou.Chiar daca sunt masuri de relaxare care au fost luate si care sunt binemeritate pentru cei care au stat acasa si au suportat ce s-a intamplat pana acum si au suportat masurile de restrictii care au fost, trebuie sa avem grija mare in respectarea regulilor mai departe - purtarea mastii, distantarea, toate regulile astea de igiena pe care noi le-am facut cunoscute", a adaugat acesta.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 238 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 , peste media ultimei saptamani.In total, avem 19.907 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus.