Arafat despre incalcarea restrictiilor anti-pandemie: "Fiecare cand are o masura, in loc sa inteleaga de ce apare aceasta masura, incearca sa o eludeze"

Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca, pentru restrictiile impuse de autoritati ca masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2, au fost oameni care au gasit "solutii" in sensul eludarii acestora, el sustinand, in acest context, ca "ne furam singuri caciula".In privinta restrictiilor impuse la hoteluri, medicul afirma ca limitarea cazarilor in unitatile de profil duce la reducerea aglomeratiei nu doar in unitatile de cazare, ci si in statiuni."Din pacate, asta este lucrul pe care il vedem cu totii, ca pentru fiecare masura vine cineva si gaseste solutie. De fapt, ne pacalim pe noi singuri. Noi avem niste masuri care au ramas pe loc: incidentele (...) inchiderea unor activitati peste 3 la mie si totul e ideea sa pastram totusi partea de scoli pe cat de mult posibil functionala si sa se ia masuri care sa limiteze contactul raspandirea pe alte paliere", a declarat Raed Arafat, la B1 Tv.El a afirmat ca in mod "clar ca suntem intr-o faza in care avem un trend crescator", insa a precizat ca "nu e pus pe masa" subiectul masurilor generale de restrictie.Arafat a explicat si care este logica aflata la baza limitarii cazarilor in hoteluri."Referitor la hoteluri si la statiuni, acolo intentia este reducerea aglomeratiei, vedem in timpul week-endului ce se intampla. Si atunci 70% nu este nici putin, nici mult, dar este totusi o cifra care poate sa permita reducerea aglomeratiei in interiorul hotelului, dar si in statiunea in care este hotelul. Poate ca in loc sa fie 4-5 in lift, o sa fie 2, poate la masa cand se ia micul dejun or sa fie mai putine persoane, iar in statiune or sa fie mai putine persoane", a afirmat Arafat.El a dat exemplul unui experiment facut de realizatorii de la un post de radio care au sunat la un hotel si care a obtinut posibilitatea de a lua masa in restaurantul hotelului fara a fi in realitate cazati acolo."Problema noastra este exact asta: ca fiecare cand are o masura, in loc sa inteleaga de ce apare aceasta masura si ca impreuna am putea totusi sa pastram situatia mai controlabila, incercam sa gasim solutii cum sa eludam si cum sa mergem pe langa masuri. Asta este problema noastra, din pacate, si este o problema reala. Fie sunt unii care incalca regula si stiu ca amenda nu-i afecteaza si platesc amenda si continua, fie altii gasesc solutii de acest gen, cum e cea pe care a probat-o public radioul respectiv", a adaugat Raed Arafat.In ceea ce priveste eventuale propuneri de limitare a activitatii mall-urilor, secretarul de stat din MAI a explicat ca a existat o propunere in sensul limitarii activitatii in zilele de sfarsit de saptamana, dar ca nu s-a luat inca o decizie pentru ca grupul de lucru asteapta sa vada cum evolueaza situatia."Noi avem grupul tehnico-stiintific care a analizat niste lucruri si da, era o propunere in sensul ca in week-end sa fie masurile un pic mai restrictive decat in timpul saptamanii si decizia a fost ca mai asteptam sa vedem cum evoluam si bineinteles daca continuam sa evoluam in sensul negativ este posibil sa se mai discute aceste lucruri. Noi lucram nu pe indivizi, lucram pe grupuri de lucru", a aratat Arafat.