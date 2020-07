Arafat, mesaj ingrijorator: Suntem pe un trend crescator. Daca nu respectam regulile, situatia poate scapa de sub control

. Daca ne izolam de aglomeratii, daca purtam masca, daca igiena este respectata, daca sunt respectate regulile de baza putem controla situatia. Daca nu, este posibil ca situatia sa scape de sub control. (...)", a declarat Raed Arafat, la Digi24 . Incercam sa protejam comunitatea si chiar pe persoana respectiva. Sa respecte mai departe regulile de izolare din simt civic, daca se poate, si sa lase la o aprte toate aceste dispute pe linie politica. Aici vorbim de o boala care se transmite, care ii poate pune pe unii in risc vital, sa-si piarda viata, sa ajunga la terapie intensiva si sa nu iasa de acolo", a mai spus Raed Arafat.Pe 25 iunie, Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu art. 25 alineatul (2) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 8 alin. (1) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.Curtea Constitutionala explica in motivarea deciziei publicata in Monitorul Oficial ca textele de lege privind internarea obligatorie si carantina in timpul epidemiei sunt neconstitutionale, deoarece sunt lipsite de claritate si previzibilitate, au un caracter incert si dificil de anticipat si nu ofera garantii privind respectarea unor drepturi si libertati fundamentale.De asemenea, CCR sustine ca instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale.