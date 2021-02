Reactia Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului, cu privire la presupusele calugarite care fac propaganda impotriva vaccinarii: "Nu detinem informatii daca acestea sunt cu adevarat monahii cu statut canonic"

Reactia a venit dupa ce in presa locala au aparut relatari despre o campanie de dezinformare privind vaccinarea impotriva COVID-19 desfasurata in municipiul Pitesti de un grup de femei, care sustin ca sunt calugarite."Persoanele despre care relateaza mass-media locala nu sunt calugarite canonice in cadrul Eparhiei Argesului si Muscelului si nu detinem informatii daca acestea sunt cu adevarat monahii cu statut canonic in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane Chiriarhul locului nu a acordat nici o aprobare sau binecuvantare scrisa ori verbala personalului clerical si neclerical (...) din cadrul Eparhiei, in vederea desfasurarii de actiuni, sub diferite forme (...), pro ori contra campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19 initiata de autoritati ", se arata intr-un comunicat transmis de Biroul de presa al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului.Conform sursei citate, demersul persoanelor respective, care se declara originare din zona Caras-Severin, este o initiativa proprie si nu reprezinta pozitia Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului."Atragem atentia ca distribuirea unor materiale tiparite (brosuri) de catre persoanele amintite anterior, in care sunt citati clerici ortodocsi sau alti medici de diferite nationalitati, cu privire la vaccinul anti COVID-19, intrucat sunt declaratii scoase din context, reprezinta o sursa nesigura de informare pentru populatia argeseana.In acest sens, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului se delimiteaza intru totul de orice indemnuri adresate de presupusele calugarite, fata de locuitorii/trecatorii din municipiul Pitesti sau din alte localitati din judetul Arges", se mai mentioneaza in comunicat.Arhiepiscopia Argesului si Muscelului subliniaza ca nu promoveaza astfel de manifestari si reaminteste ca decizia privind vaccinarea apartine fiecarui cetatean.La inceputul lunii ianuarie, arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului anunta ca se va vaccina impotriva COVID-19 atunci cand ii va veni randul si le cerea credinciosilor sa se informeze despre vaccinare doar din surse sigure si autorizate, pentru a nu cadea victime dezinformarilor."Guvernul Romaniei a facut un site: vaccinare-covid.gov.ro, un mijloc sigur, autorizat, de informare, cu intrebari si raspunsuri pe tema vaccinarii contra COVID-19 si alte nedumeriri, pentru a se primi detalii autorizate de catre specialisti, si nu doar date aproximative si nefondate pe adevaruri stiintifice, pentru a se feri lumea de capcana stirilor false care au inundat lumea.Daca apelam la site-ul de mai sus, vom gasi raspuns si la intrebarea 'daca pot refuza vaccinarea', iar raspunsul este fara echivoc: vaccinarea este voluntara si neobligatorie. (...) Se pune intrebarea daca ma voi vaccina? Desigur, dupa ce vor fi vaccinati toti cei din prima si a doua urgenta", se arata intr-un mesaj al ierarhului postat pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului.Arhiepiscopul ii sfatuia pe cei care au nedumeriri si pe cei care "se erijeaza in atoatestiutori" sa se informeze, pentru a nu avea dubii asupra fenomenului COVID-19. In opinia sa, vaccinul impotriva COVID-19 trebuie sa fie vazut ca orice alt vaccin care, de-a lungul vremii, i-a protejat pe oameni de diferite boli.Inaltul ierarh ii sfatuia atunci pe cetateni sa asculte "de glasul specialistilor in materie de sanatate" si sa respecte masurile de protectie decise de autoritati, pentru a contribui la eradicarea cat mai rapida a pandemiei.