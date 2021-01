Arhiepiscopul Calinic anunta ca se va vaccina impotriva COVID dupa ''cei din prima si a doua urgenta'': "Ca de la Cel Preainalt este leacul!"

"Guvernul Romaniei a facut un site: vaccinare-covid.gov.ro, un mijloc sigur, autorizat, de informare, cu intrebari si raspunsuri pe tema vaccinarii contra COVID-19, si alte nedumeriri, pentru a se primi detalii autorizate de catre specialisti si nu doar date aproximative si nefondate pe adevaruri stiintifice, pentru a se feri lumea de capcana stirilor false care au inundat lumea.Daca apelam la site-ul de mai sus, vom gasi raspuns si la intrebarea, daca pot refuza vaccinarea, iar raspunsul este fara echivoc: vaccinarea este voluntara si ne-obligatorie", se arata intr-un mesaj al ierarhului postat pe contul de Facebook al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului.Arhiepiscopul ii sfatuieste pe cei care au nedumeriri, cat si pe cei care "se erijeaza in atoatestiutori" sa se informeze, pentru a nu avea dubii asupra fenomenului COVID-19."Campania de vaccinare este o lucrare anevoioasa si se vede clar ca osteneala celor incredintati cu aceasta lucrare salvatoare isi iau in serios chemarea de ingeri ai vietii, riscandu-si viata si confortul, zi de zi!Doar cei rautaciosi isi exprima mereu nemultumiri si folosesc cuvinte nepotrivite pentru un om educat si civilizat. Se pune intrebarea, daca ma voi vaccina? Desigur, dupa ce vor fi vaccinati toti cei din prima si a doua urgenta", transmite arhiepiscopul Calinic.In opinia sa, vaccinul impotriva COVID-19 trebuie sa fie vazut ca orice alt vaccin care, de-a lungul vremii, i-a protejat pe oameni de diferite boli."Nimeni, cred, n-a pus la indoiala vaccinul antigripal! Tocmai! Virusul COVID-19 are in structura lui si manifestari asemanatoare cu gripa obisnuita care bantuie omenirea. Tot asa trebuie inteles vaccinul anti-COVID-19, doar cu o exceptie, ca se constata anumite mutatii, o noua tulpina si trebuie luptat impotriva imbolnavirilor si mai ales a complicatiilor, in masa", se mai arata in mesaj.Inaltul ierarh considera ca cetatenii ar trebui sa asculte "de glasul specialistilor in materie de sanatate" si sa respecte masurile de protectie decise de autoritati , pentru a contribui la eradicarea cat mai rapida a pandemiei."Asadar, sa respectam cele ce duc spre sanatatea noastra si sa ne punem nadejdea in Domnul Dumnezeu si in priceperea specialistilor intru ale sanatatii,, 'ca si pe ei i-a zidit Dumnezeu!' sa slujeasca la insanatosirea omenirii! (...)Se impune ca fiecare dintre noi, care dorim sa convietuim intreolalta, sa avem grija mare de sanatatea noastra si de sanatatea celorlalti, in egala masura! Iar daca este cineva suparat datorita unor afirmatii verbale sau in scris, imi cer cuvenita iertare!", incheie arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului.