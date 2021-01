Arhiepiscopul Casian, mesaj ferm pro-vaccinare: "Lasati, fratilor, interpretarile compozitiei chimice. Medicii stiu mai bine, ei nu se vaccineaza cu moarte"

"Iisus Hristos nu ne lasa sa murim"

Inaltul prelat le recomanda credinciosilor sa nu mai incerce sa interpreteze compozitia chimica a vaccinului, ci sa aiba credinta ca Dumnezeu nu va lasa pe nimeni sa moara. Filmarea a devenit virala, fiind distribuita masiv pe retelele de socializare."Chiar credeti ca Dumnezeu lasa pe cineva sa moara din cauza vaccinului? Ne inselam amarnic! Lasati, fratilor, interpretarile compozitiei chimice a vaccinului, ca tot e la moda, vad, si ocupati-va de compozitia duhovniceasca a omului.Lasati medicii sa ne spuna, ei au studiat 6, 10, 20, 50 de ani trupul omenesc. Ei stiu mai bine ce este vaccinul si de vreme ce ei se vaccineaza, nu am auzit medic sa se vaccineze cu moarte. Si nu am auzit medic care sa scoata moarte. Medicul este facut sa scoata viata, preotul este facut sa scoata viata vesnica din noi", spune Arhiepiscopul Dunarii de Jos.Inaltpreasfintul parinte Casian Craciun considera ca vaccinul ne va ajuta sa revenim la o viata normala, aceea in care copiii se vor putea intoarce pe bancile scolii."Sa vina copiii din nou, sa ia creionul in mana, cum sa scrie online un copil in clasa intai, cum sa scrie o scrisoare? Iata de ce eforturile tuturor, ale profesorilor, ale parintilor, ale copiilor, sunt acelea sa ne incarcam cu energie pozitiva si nu negativa", a adaugat IPS Casian Craciun.IPS Casian insista asupra faptului ca Dumnezeu lucreaza prin medici, iar intelepciunea pe care au dobandit-o de la Dumnezeu ii ajuta sa descopere cele mai bune tratamente."Iisus Hristos nu ne lasa sa murim in aceasta pandemie, ci le-a dat intelepciune medicilor si oamenilor sa iesim cat mai repede din izolare.Boala e foarte ascunsa, ea se ascunde in teama. Nu vedeti ce teama avem acum? Pana acum ne-a fost teama de virus, acum ne e teama de vaccin. De ce? Pentru ca inca persista in noi aceasta cavalcada de stiri multe, prea multe stiri, si prea putina cunoastere. Preasfanta Biserica spune sa ii intrebam pe medici, sa ne informam, sa nu luam stirile de la persoane care nu sunt calificate in nimic. Iar stirile despre credinta pe care nu le luam de la preot, de la teolog, pot sa ne rataceasca", a conchis IPS Casian.