Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovacs, testat pozitiv cu coronavirus. A fost internat in spital cu simptome de raceala

Arhiepiscopul a aratat in ultimele zile semne de raceala, dupa care a fost testat pozitiv, potrivit Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia.Acesta a fost internat in data de 8 septembrie, in stare de indispozitie. Starea sanatatii sale a inceput sa se deterioreze dupa 29 august, cand, la Sumuleu-Ciuc, a fost sfintit episcopul auxiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia, Laszlo Kerekes, numit de Papa Francisc in cursul anului curent.Arhiepiscopul a dat semne de raceala la inceput, de aceea l-a contactat imediat pe medicul de familie. Pana marti seara a stat izolat in camera lui, ca sa nu puna in pericol sanatatea celor care traiesc sau lucreaza in anturajul sau.Tratamentul racelii nu a adus rezultatul asteptat, a ramas febra ridicata, tusea seaca, durerea de cap si indispozitia, iar in cursul zilei de miercuri rezultatul testului de coronavirus a iesit pozitiv. Potrivit comunicatului, arhiepiscopul a cerut enoriasilor sa se roage pentru el si sa aiba grija de sanatatea lor si a celor din jur.Gergely Kovacs, in varsta de 52 de ani, a fost numit anul trecut de papa Francisc in scaunul arhiepiscopal de la Alba Iulia, ca succesor al arhiepiscopului emerit Gyorgy Jakubinyi. Noul arhiepiscop a fost consacrat si inscaunat la sfarsitul lunii februarie.