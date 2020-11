Arhiepiscopul Teodosie cere judecatorilor anularea restrictiei ce impiedica pelerinajul de la Pestera Sf. Apostol Andrei

Pe portalul Tribunalului Constanta, este inregistrata, cu data de 18 noiembrie, cererea Arhiepiscopiei Tomisului de anulare partiala a HCJSU Constanta nr. 72/10.11.20,cu privire la articolele ce interzic participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.Potrivit avocatei Diana Ivanovici Sosoaca, actiunea este inregistrata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta si urmeaza sa fie depusa o cerere, chiar in cursul zilei de vineri, pentru a se judeca de urgenta, avand in vedere faptul ca la sfarsitul acestei luni, conform Calendarului Crestin Ortodox, este Praznicul Sf. Apostol Andrei si conform traditiei urmeaza sa fie organizat pelerinajul de la Pestera si Manastirea Sf. Ap. Andrei, din comuna Ioan Corvin, judetul Constanta."Noi cerem instantei sa constate necostitutionalitatea partiala a unor articole si puncte din articolele Hotararea nr. 72/10.11.20 CJSU Constanta, in conformitate cu drepturile ce decurg din Articolul 29 din Constitutia Romaniei, ce prevede ca dreptul religios si la manifestarile religioase nu poate fi restrans in niciun mod, este singurul care nu poate fi restrans indiferent daca este si razboi", a declarat avocata Arhiepiscopiei.Pe data de 14 noiembrie, Arhiepiscopul Teodosie a declarat, pentru AGERPRES, ca daca se va dovedi ca va fi impiedicata organizarea pelerinajului anual de la Pestera Sf. Apostol Andrei, din data de 30 noiembrie, in temeiul unor masuri de limitare a efectelor pandemiei cu noul coronavirus , atunci va cauta solutii in instanta pentru a tine datinile bisericesti."Cum sa nu ajung eu la pestera in ziua Sfantului Andrei si cum sa nu ajunga constantenii acolo? Este imposibil! Eu cred ca pot sa ajunga toti romanii caci este cu adevarat apostolul tuturor romanilor. Aici nu este o sarbatoare locala, este o sarbatoare nationala si chiar a fost pusa in calendar ca sarbatoare nationala, Sarbatoarea Sfantului Andrei, alaturi de 1 Decembrie, de asemenea, sarbatoare nationala, care tine de unirea tuturor romanilor intr-o singura tara...Eu nu ma multumesc cu niste restrictii care nu au logica si care ne restrang drepturile noastre de inchinatori si voi incepe demersurile, caut niste avocati foarte seriosi, pentru ca nu putem sa fim impiedicati sa mergem la vatra noastra parinteasca, la originea noastra stramoseasca spirituala. Vom tine toate regulile sanitare, caci este un loc atat de larg acolo, si ne vom face traditiile religioase" - a subliniat arhiereul.