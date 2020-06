Armata chineza a autorizat folosirea unui vaccin impotriva Covid-19 in randul trupelor sale

Ziare.

com

Laboratoarele din intreaga lume se intrec in gasirea unui remediu la SARS Cov-2, noul coronavirus descoperit prima oara in 2019 in China si care a ucis deja peste 500.000 de oameni in lume.Aproape jumatate dintre cele 17 vaccinuri care se afla in prezent in teste clinice - adica pe om - sunt dezvoltate de catre institute chineze, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Intre aceste vaccinuri, societatea chineza CanSinoBIO colaboreaza cu Academia Militara de Stiinte Medicale la unul dintre vaccinurile impotriva covid-19 cele mai avansate la ora actuala."Datele testelor clinice au aratat un profil bun al securitatii si un nivel mare de raspuns imunitar umoral si celular", isi exprima satisfactia compania intr-un comunicat transmis Bursei din Hong Kong, unde este cotata.Comisia Militara Centrala - institutia in suboerdinea careia se afla armata chineza - a dat unda verde, la 25 iunie, unei utilizari a vaccinului pe militari , a anuntat ea.Era neclar imediat daca aceasta autorizare implica o campanie de vaccinare in armata chineza - care numara aproximativ doua milioane de oameni.Ministerul chinez al Apararii, contactat de AFP pe aceasta tema, nu a raspuns.CanSinoBIO subliniaza in comunicat ca nu poate garanta inca faptul ca vaccinul sau va fi comercializat marelui public.OMS a anuntat ca, in afara de cele 17 vaccinuri impotriva covid-19 teste pe om, alte 132 de vaccinuri se afla in prezent in faza de evaluare preclinica.Niciun vaccin nu a primit autorizatie de comercializare.