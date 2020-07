Asistenta de la Spitalul CFR din Timisoara, confirmata cu coronavirus

Ziare.

In urma testului facut de asistenta, aceasta a fost depistata cu COVID - 19."Este vorba despre o asistenta medicala confirmata cu SARS CoV 2. Se afla internata deja la Spitalul Victor Babes. S-a prezentat la lucru si a prezentat simptome caracteristice, observate de medicul de garda. S-au recoltat probe si a fost trimisa acasa. In cursul zilei de luni a fost depistata", a eclarat Adela Filipescu, purtatorul de cuvant al Spitalului CFR din Timisoara, pentru News.ro.In unitatea spitaliceasca s-a declansat o ancheta epidemiologica si au fost identificate toate persoanele cu care a intrat in contact asistenta. In plus, reprezentantii Spitalului CFR au anuntat DSP Timis, intrucat femeia mai lucra si in alte doua clinici private."In cadrul spitalului s-a declansat ancheta interna. S-au depistat persoanele care au intrat in contact. Au ramas in izolare la domicilliu si se asteapta rezultatele testelor PCR. Asistenta isi mai desfasura activitatea in alte doua locuri de munca, astfel ca a fost notificat DSP si probabil se va extinde ancheta", a adaugat Adela Filipescu.In cadrul Spitalului CFR sunt internati pacientii doar dupa ce trec printr-o perioada de testare, iar rezultatele sunt negative. Si personalul spitalului este triat epidemiologic, la intrarea in tura.In judetul Timis, de la inceputul pademiei de coronavirus si pana in prezent au fost depistate 522 de cazuri de COVID - 19. La Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara au fost vindecate peste 540 de persoane din mai multe judete ale tarii.