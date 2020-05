Asistenta din Botosani ar fi murit din cauza concentratiei virale mari din organism - surse medicale

Ziare.

"Privind decesul asistentei medicale de 46 ani decedata cu doua teste negative dupa tratament cu Remdesivir, raman la parerea ca urmarile prezentei virusului de naturasunt. Asa s-a intamplat si in cazul altor decese la varste sub 65 de ani", a spus medicul Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.Intrebata daca exista posibilitatea ca decesul asistentei sa fi fost cauzat de concentratia ridicata de virusi din organism, medicul Carmen Dorobat a raspuns: "Nu exista studii concrete, dar asa se intampla in alte cazuri cu infectii virale si ca urmare este logic casa se coreleze cu aceste urmari".Cauza decesului unei asistente medicale din Botosani, anuntat la sfarsitul saptamanii trecute, nu este COVID-19, asa cum indicau informatiile initiale, precizarile fiind facute de INSP, dupa ce Directia de Sanatate Publica Botosani a descoperit al doilea test negativ al femeii.Asistenta lucra la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Botosani.In urma cu cateva saptamani, ea s-a infectat. Pentru ca starea sa de sanatate s-a inrautatit, asistenta a fost transferata la Iasi si internata la sectia Reanimare a Spitalului de Boli Infectioase, unde, in pofida eforturilor medicilor, a decedat."A fost o internare lunga in Terapie Intensiva, de aproape doua saptamani, a urmat tratamentul cu Remdesivir, a avut doua rezultate negative la testul pentru SARS-CoV-2.care sa determine o atat de mare imunodepresie sau afectare anterioara incat sa putem spune ca a avut un teren la care sa ne faca sa ne gandim ca ar putea prezenta o forma atat de grava. Ea, de la inceput, a fost internata la Terapie Intensiva", a declarat la Digi24 Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.Astfel de concentratii virale mari s-au mai gasit in cazuri in care pacientii provin din randurile personalului medical, care ia contact pentru intens si pentru perioade lungi cu virusurile.