Asistenta sefa intr-o sectie ATI din Timisoara: Vedem zilnic cum mor oamenii. Altii merg in concediu si ne spun ca acest coronavirus nu exista

"Trebuie sa ne protejam non-stop si peste tot unde ajungem. E dureros cand noi stam, ne chinuim cu pacientii. E mult atatea luni fara zile de concediu, fara zile libere si altii merg in concediu si ne spun ca acest coronavirus nu exista si ca ei nu au incredere in ce li se spune. Noi vedem zilnic cum mor oamenii, vedem cum sufera, vedem cum nu pot sa respire, practic, nici macar ajutati de aparate. E foarte greu", spune Simona Penteleiciuc intr-o postare pe Facebook , de duminica seara, a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.Potrivit raportarii de duminica, in sectia de Terapie Intensiva sunt internate 16 persoane.In prezent, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara sunt internate peste 130 de persoane, iar de la debutul pandemiei si pana in prezent, la aceasta unitate medicala au decedat 100 de oameni, potrivit news.ro