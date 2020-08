Asociatia Europeana de SPA acuza blocada impusa de Romania sectorului balnear

"Toate destinatiile de spa din Europa sunt in prezent deschise, dupa ce tarile au primit recomandari in acest sens din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii si dupa ce au existat negocieri cu ministerele Sanatatii si ale Turismului. Ne pare foarte rau pentru colegii nostri din Romania si este dificil de inteles aceasta blocada, in special deoarece industria turismului de sanatate din Romania s-a dezvoltat in mod consistent in ultimii 10 ani doar multumita eforturilor sectorului privat", potrivit textului publicat de ESPA.Asociatia Europeana de Spa a apreciat ca deschiderea turismului balnear romanesc si deschiderea restaurantelor la interior sunt necesitati."Este absolut imperios ca sectorul balnear romanesc sa fie sprijinit prin ridicarea restrictiilor pentru activitatile la interior din unitatile balneare si, de asemenea, pentru redeschiderea restaurantelor la interior pentru hotelurile care gazduiesc tratamente balneare, cu respectarea tuturor masurilor sanitare", se precizeaza in comunicatul ESPA.Asociatia Europeana de Spa subliniaza ca turismul balnear a fost redeschis in tarile vecine Romaniei Bulgaria si Ungaria inca din luna mai."Zilnic intalnim partea vulnerabila a populatiei, adica in primul rand persoanele varstnice, apoi persoanele bolnave de diabet, de boli cardiovasculare, de boli auto-imune, de boli respiratorii sau persoanele dependente de tratamente medicale. Toate acestea sunt boli care au legatura cu stilul de viata. (...) Centrele spa din Europa se concentreaza in mod traditional pe imbunatatirea calitatii vietii legata de sanatate. Am fost foarte uimiti sa auzim ca in Romania colegii nostri intampina inca probleme provocate de impunerea unor restrictii operationale. Acest lucru este foarte ingrijorator, deoarece toate statele europene au deschis turismul balnear inca de la inceputul lunii mai, iar cele care au redeschis turismul balnear cel mai tarziu au facut-o de la mijlocul lunii iunie. Din fericire, dupa redeschidere multe din aceste tari europene transmit ca sunt ocupate complet, in principal cu clienti din interiorul tarii. (...) Printre primele tari care si-au deschis hotelurile termale s-au numarat vecinele Romaniei - Bulgaria si Ungaria, care primesc oaspeti in destinatiile balneare inca din cea de-a doua jumatate a lunii mai", conform comunicatului Asociatiei Europene de Spa.