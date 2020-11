Aspectele pozitive ale anului 2020

A crescut numarul adoptiilor de animale

Reducerea activitatilor umane a ajutat si animalele salbatice

Mai putine invitatii la nunti, din obligatie

Salvarea din casnicii nefericite

Un ragaz pentru natura

Multi oameni au aflat ca pot munci de acasa

Citim mai mult

O posibila schimbare de atitudine

Accentul este pus pe cercetarile medicale

Anul 2020 a fost si continua sa fie un an foarte dificil, din cauza pandemiei de coronavirus si a tuturor celorlalte greutati majore colaterale, declansate de aceasta.Cei mai multi au concluzionat deja ca 2020 este cel mai greu an din vietile lor.Putini sunt cei constienti ca, asemeni oricarui alt impas, si acesta are si parti bune. Listverse propune sa ne concentram si asupra aspectelor pozitive ale acestui an si, pentru a ne veni in ajutor, a realizat o lista cu cele mai importante dintre ele:Unele adaposturi din SUA raporteaza o crestere cu 30% a ratei de adoptie, iar povesti similare sunt raportate in toata Europa si in Australia, multe adaposturi fiind chiar complet goale in acest moment. Aceasta situatie a dus la aparitia unor liste de asteptare pentru adoptii, care se intind pe luni de zile. Este o veste minunata pentru pisicile, cainii si celelalte animale care isi gasesc noi camine.Deasemenea, companiile producatoare sau furnizoare de produse pentru animale de companie au inregistrat vanzari in crestere, in acest an incredibil de dur pentru multe sectoare ale economiei.Perioadele de carantina si restrictiile de calatorie au produs beneficii pentru ecosistemele din intreaga lume. Astfel, anul 2020 s-a dovedit a fi extrem de benefic pentru balenele cu cocoasa din largul coastei Alaskai, lipsa turistilor permitand acestor animale sa se bucure de o perioada de liniste fara precedent in istoria recenta.Multe alte specii se bucura de faptul ca pandemia ne forteaza sa ne limitam activitatile. La doar cateva saptamani de la carantina pe scara larga, din primavara, caprioarele sika au inceput sa se plimbe in afara habitatului lor normal din Nara, Japonia, iar curcanii salbatici au inceput sa se adune intr-un parc din Oakland, California. Sacalii de la Tel Aviv, caprele de la Istanbul si chiar un leu de mare, din apropiere de Buenos Aires, s-au bucurat de retragerea noastra din peisaj.Un alt aspect pozitiv ale anului 2020 a fost scaderea drastica a numarului de invitati la nunti. Multi oameni recunosc ca acestea erau o simpla obligatie sociala, adesea chiar plictisitoare.Cu toate astea, numarul nuntilor nu a scazut dramatic, doar ca ele se desfasurat in cadrul unor evenimente mult mai restranse decat in trecut, iar cuplurile sunt inconjurate numai de familie si cativa prieteni foarte apropiati.Din martie pana in iunie 2020, numarul persoanelor care au solicitat divortul a fost cu 34% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. La prima vedere, aceasta e o proasta - divortul nu e un motiv de sarbatoare pentru nimeni. Insa, nici sa ramai intr-o relatie toxica sau care nu iti mai aduce nicio bucurie nu este de dorit.Expertii spun ca toata combinatia dintre stres, somaj, tensiune financiara, boala si educatia la domiciliu a copiilor a pus o presiune semnificativa asupra relatiilor. Cu toate acestea, pandemia nu este cu adevarat cauza divortului, ci mai degraba un catalizator. Doua persoane impartind acelasi spatiu, luni in sir, fara pauze, fara plecat la munca, fara prieteni si alte tampoane, vor afla daca se iubesc sau nu cu adevarat.Greutatile ar trebui sa apropie oamenii meniti sa fie impreuna. Daca asta nu se intampla, e mai bine ca fiecare sa o ia pe drumul lui - sa recunoasca acum esecul casatoriei, decat peste zece ani sau niciodata.Pe de alta parte, pandemia a daruit familiilor mai mult timp impreuna, astfel ca cele in pericol de a se destrama din cauza lipsei de timp petrecut impreuna s-au salvat. Deasemenea, aceasta criza este o sansa pentru toata lumea de a afla ce conteaza cu adevarat in viata fiecaruia.Odata cu diminuarea semnificativa a activitatilor sociale, economice, industriale si de urbanizare, planeta a avut parte de o perioada de liniste, masuratorile surprinzand imbunatatiri extraordinare ale calitatii aerului, rauri mai curate si mai putina poluare fonica.Cresterea calitatii aerului este, fara indoiala, cea mai benefica. Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca aproximativ trei milioane de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor legate de poluarea aerului. Din pacate, insa, pe termen lung, perioadele de izolare nu au redus cantitatea de gaze cu efect de sera din atmosfera.Timpul petrecut in trafic , catre si de la munca, reprezenta o corvoada si o imensa pierdere de timp - asta fara sa mai luam in calcul si emisiile de noxe produse de autoturismele din trafic. Masurile de izolare au aratat ca, acolo unde este posibil - si in multe locuri este - poate fi realizata o trecere rapida si fara mari complicatii, la munca de acasa.De ce nu am putut lucra mai devreme de acasa? Pentru ca managerii nu aveau incredere in angajatii lor, dar odata cu aparitia COVID-19, munca de acasa a trecut de la un lux rareori permis, la o masura de siguranta.Un sondaj efectuat pe un esantion de peste o mie de britanici a constatat ca timpul petrecut citind carti aproape s-a dublat aproape, 41% raportand ca citesc mai mult si doar 10%, mai putin decat inainte de pandemie. In medie, lecturile saptamanale s-au extins de la trei ore si jumatate pe saptamana, la sase ore.Mai mult de jumatate dintre repondenti au raportat ca au citit mai mult pentru ca au avut mai mult timp liber, iar 35% au explicat ca prin carti au reusit sa "evadeze din criza".Anul 2020 a marcat o crestere a accentului pus pe necesitatea unor date solide in luarea unor decizii - atat in ce priveste deciziile personale, cat si in formularea politicilor publice. Identificarea unor puncte comune de la care ne putem fundamenta deciziile reprezinta o veste buna, intr-o lume in care dezinformarile si parerile partizane par a controla discursul public.Pana acum, recordul pentru dezvoltarea unui vaccin era de aproximativ patru ani. Dupa instalarea pandemiei, guvernele, organismele internationale si companiile private din intreaga lume au investit cantitati uriase de resurse pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva COVID-19, in mai putin de jumatate din acest timp.Mai multe companii farmaceutice se afla deja in faza a treia de testare, faza finala care cuprinde teste la scara larga a potentialelor vaccinuri. Vaccinul la care lucreaza cercetatorii de la Johnson & Johnson pare a se afla in fruntea acestei curse, deoarece poate fi administrat intr-o singura doza si nici nu trebuie sa fie depozitat in conditii speciale pe parcursul transportului.