Vaccinul AstraZeneca a inceput sa fie distribuit in Romania. Cel putin 600.000 de doze ar urma sa vina in luna februarie

"Transportul dozelor de vaccin va fi asigurat terestru, cu autospecialele Ministerului Apararii Nationale. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, cu respectarea lantului de frig, la temperatura de +2 - +8 grade celsius", anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.Dozele vor fi distribuite astfel: Centrul Regional de Depozitare Cluj: 23.400 doze; - Centrul Regional de Depozitare Craiova: 15.300 doze; - Centrul Regional de Depozitare Iasi: 25.200 doze; - Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 17.100 doze.In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), precum si de Grupul Stiintific din CNCAV, tinand cont de precizarile din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) si de studiile disponibile pana la momentul autorizarii conditionate de punere pe piata, in Romania, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18-55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval, in functie de aparitia noilor date stiintifice.De asemenea, intervalul de timp recomandat intre cele doua doze este de 8 saptamani.Pentru gestionarea cu eficienta a procesului de vaccinare la nivel national, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a elaborat si transmis personalului specializat Procedura de vaccinare impotriva COVID-19 cu AstraZeneca, document care prevede conditiile si modul de stocare, depozitare, transport si distributie, cu respectarea lantului de frig, monitorizarea reactiilor, precum si managementul stocurilor si al pierderilor.Premierul Florin Citu a anuntat ca in luna februarie vor sosi in Romania cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la AstraZeneca, iar programarea va debuta din 10 februarie pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani.