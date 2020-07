Atentie mare la ofertele imobiliare cu preturi atractive. Pot ascunde probleme serioase, pe termen lung

Avocatul Andreea Rosca a explicat la Digi24 ca evolutia pietei este data de faptul ca oamenii isi doresc siguranta, care pentru cei mai multi se traduce printr-o proprietate. Oamenii sunt in cautare de un loc in mediul rural sau in afara orasului, unde sa poata sta in cazul unui al doilea val de coronavirus Asta are drept efect cresterea preturilor pe piata.Pe de alta parte, multi alti oameni gasesc in acest moment unul ideal pentru a vinde proprietati pe care altfel le-ar vinde mai greu."Foarte multi oameni vor sa scape de proprietati desi au cunostinta de problemele pe care le au aceste proprietati - probleme legate de vecini, de infrastructura, infiltratii, probleme in acte, mosteniri nerezolvate, probleme de partajare a terenului, realipire a terenului care ne lasa cu bucati de teren care nu ne apartin in mijlocul proprietatii. Totodata, multi straini care detineau proprietati in Romania doresc sa le vanda in acest moment, dar exista riscul ca unii sa nu fi cumparat terenul, ci doar sa il fi luat in folosinta, astfel ca poti cumpara un imobil, dar terenul sa nu fie proprietate, ci doar in folosinta. In acest caz, terenul a ramas in proprietatea fostului proprietar care a vandut strainului respectiv", a spus Andreea Rosca.Avocatul a avut o recomandare si pentru romanii care lucreaza in strainatate si care vor sa cumpere o proprietate in Romania, dar o fac prin intermediul rudelor sau al prietenilor."Romanii care lucreaza sau locuiesc in strainatate isi pun problema ca ar trebui sa se reintoarca, asa ca doresc sa isi cumpere propria casa. Sunt cazuri in care isi roaga rudele sau prietenii sa ii ajute cu achizitia acestor bunuri imobiliare. Este foarte gresit. E foarte greu sa ne dam seama de starea unei proprietati prin Skype, fara sa avem specialisti care sa se uite in acte. Chiar daca au locuit intr-o anumita zona, proprietatea trebuie vazuta. Unii cumpara de la distanta fara sa vada direct proprietatea. E un risc foarte mare, am vazut cazuri in care nu au stiut sa se uite bine pe cadastru, au cumparat un imobil cu un teren gresit pozitionat fata de casa, asa ca nu puteau sa isi parcheze masina in fata casei", a explicat avocatul."Multi se asteapta la o crestere a preturilor. Cu siguranta, proprietatile care au fost intotdeauna preferate vor ramane la acelasi pret. Proprietatile cu probleme vor scadea preturile si astfel vor atrage cumparatori care cred ca vor face o afacere buna, dar, aveti grija! Puteti sa va cumparati probleme de ani de zile!", a atras atentia avocatul Andreea Rosca.