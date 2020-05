Atentie! Sistemele de incalzire, ventilare si aer conditionat pot contribui la raspandirea coronavirusului: Ce sfaturi dau specialistii

evitarea recircularii centralizate in timpul pandemiei.

a introduce cat mai mult posibil aer proaspat din exterior

Nu utilizati recircularea

"Romania Eficienta", un proiect privat, derulat de Energy Policy Group (EPG), in parteneriat cu OMV Petrom, prezinta mai multe recomandari pentru a preveni raspandirea la locurile de munca a virusului SARS-CoV-2 prin instalatiile de ventilare si climatizare, recomandandde introducere/evacuare in sistemele de ventilare, utilizarea cu precautie a sistemelor de recuperare a caldurii, dar siIndicatiile sunt facute pe baza recomandarilor Federatiei Asociatiilor Europene de Incalzire, Ventilare si Aer conditionat (REHVA)."Tinand cont de modul foarte probabil de transmitere pe cale aeriana a virusului SARS-CoV-2, sistemele HVAC (incalzire, ventilare si aer conditionat) pot contribui atat la raspandirea virusului, cat si la reducerea ratei de transmitere.", se arata intr-un comunicat de presa.O cerinta preliminara pentru orice strategie de protectie in cladiri este ca sistemul HVAC sa fie bine proiectat, executat, pus in functiune si intretinut."Cresteti debitele de aer de introducere/evacuare in sistemele de ventilare.In cladirile cu sisteme de ventilare mecanica, se recomanda un timp de functionare prelungit al acestor sisteme., cu debite de ventilare reduse atunci cand oamenii nu sunt in incaperi", arata proiectul.Sfatul general este de. Totodata, sistemele de ventilare de evacuare a aerului viciat din toalete trebuie sa functioneze in permanenta.Daca facem ventilare din anumite zone ale cladirii in alta, de exemplu, transmitand aerul din birou spre zona de holuri, acest lucruin perioada pandemiei."Utilizati cu precautie sistemele de recuperare a caldurii. In anumite conditii, particulele de virus din aerul extras pot reintra in cladire.atasat particulelor din partea de evacuare a aerului in partea de introducere, prin scurgeri/infiltratii", spun reprezentantii Romania Eficienta.Totodata,in timpul pandemiei Covid-19.. Se recomanda evitarea recircularii centralizate in timpul pandemiei Covid-19; se recomanda inchiderea clapetelor de recirculare prin sistemul automat de management al cladirii sau manual. Atunci cand este posibil, sistemele de climatizare care utilizeaza componente pentru recirculare locala a aerului interior, cum ar fi ventilo-convectoarele, trebuie oprite, de asemenea, pentru a se evita raspandirea particulelor de virus la nivelul intregii incaperi", afirma ei.Ventilatoarele acestor unitati au filtre grosiere, care practic nu filtreaza particule cu virusuri. Daca nu este posibil sa fie oprite, aceste unitati trebuie incluse in, deoarece pot colecta particule ca orice alta suprafata din camera.Pentru a fi eficiente,. Daca se decide utilizarea unui purificator de aer - desi cresterea aportului de aer proaspat prin ventilare regulata este adesea mult mai eficienta - se recomanda amplasarea aparatului in apropierea zonei de respiratie."Purtati masca de protectie chiar si la birou.Reiese de aici importanta portului de masca de catre utilizatorii unei cladiri, pentru ca reprezinta o bariera pentru propagarea particulelor si picaturilor eliminate prin stranut si tuse", adauga ei.Romania Eficienta este un proiect privat, derulat de Energy Policy Group (EPG), in parteneriat cu OMV Petrom, ce se desfasoara pana in 2022.Proiectul a demarat in vara anului 2019 si consta in derularea unui program national multianual de promovare a eficientei energetice. Romania Eficienta isi propune sa sprijine atingerea tintelor Romaniei pentru anul 2030 in privinta reducerii emisiilor de carbon si a cresterii eficientei energetice, atat prin campanii de informare si educare, cat si prin realizarea unor proiecte concrete de renovare aprofundata in scoli publice din diferite regiuni ale tarii.