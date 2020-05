Au aparut primele automate cu masti de protectie in Bucuresti

Ziare.

com

Pe langa masti, care pot fi cumparate la set de trei bucati, cu 10 lei, sau la set de 20 de bucati, cu 50 de lei, aparatele vand si solutii dezinfectante, un flacon mic de gel costand 15 lei, si servetele antibacteriene, la pretul de 5 lei pachetul. Oamenii pot plati in numerar sau cu cardul, transmite BucurestiFM Firma care detine aparatele se pregateste sa instaleze alte zece in zone aglomerate din Bucuresti.Aparate similare au fost instalate si in Sibiu, primul oras din tara in care a aparut un automat stradal cu echipamente de protectie, si in Cluj. Compania spune ca a primit comenzi si din Suceava si din Constanta.