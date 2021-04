Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatati: "Creste numarul de paturi ATI pentru pacientii COVID-19"

"Principalul obiectiv in acesta perioada a fost acela de a creste numarul de paturi ATI pentru pacientii ATI. Am avut o intalnire cu directorii DSP si cu managerii spitalelor, astfel au fost mobilizate 12 paturi suplimentare, dintre care 9 la Constanta.Pentru perioada urmatoare au fost identificate 73 de paturi ATI plus alte 14 paturi de terapie intermediara. La Matei Bals vor suplimenta numarul de paturi cu 20", a spus Andrei Baciu. Acesta a mai mentionat ca saptamana viitoare vor sosi in Romania 40.000 de Remdesivir.