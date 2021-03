Doua cazuri de infectare cu tulpina sud-africana de coronavirus in Romania. "Din pacate, acum avem un motiv in plus de ingrijorare"

OMS: Tulpina din Africa de Sud este la fel de contagioasa ca si tulpina din Marea Britanie

"Avem confirmarea primelor cazuri de infectare cu tulpina B.1.351 a coronavirusului, originara in Africa de Sud, depistate in Romania.Din pacate, acum avem un motiv in plus de ingrijorare, stiind ca si tulpina sud-africana a ajuns pe teritoriul tarii noastre. In plus, nici evolutia in ceea ce priveste tulpina britanica nu este una favorabila daca luam in considerare faptul ca am ajuns la o prevalenta de 77% pe lotul analizat versus 12%, atat cat am inregistrat in luna ianuarie.Practic, in mai putin de doua luni, numarul cazurilor cu noua tulpina a crescut de 6 ori, cel putin pe loturile noastre de studiu. Raspandirea acestei tulpini explica si trendul ascendent in ceea ce priveste infectarile si numarul persoanelor internate la ATI in ultima perioada. Credem ca valul 3 si poate chiar 4 al pandemiei vor fi in stransa legatura cu aparitia si raspandirea noilor tulpini ale virusului.De altfel, am anuntat institutiile statului despre aceste evolutii, in avans, inclusiv prin comunicari publice. Tocmai de aceea, exista necesitatea unui program national de secventiere, astfel incat sa avem informatii actualizate despre modificarile pe care le sufera acest virus si sa fim pregatiti sa actionam in consecinta", a declarat Dumitru Jardan, biolog si coordonator al studiului de secventiere derulat de MedLife.Specialistii de la Medlife transmit ca vaccinarea si masurile de siguranta - purtarea mastii, igiena mainilor si distantarea sociala - raman esentiale pentru a reduce impactul valului 3 al pandemiei.Divizia de cercetare a Grupului MedLife a identificat pana in prezent 151 de cazuri de infectare cu tulpina din Marea Britanie si 2 cazuri de infectare cu tulpina sud-africana dintr-un total de aproape 600 probe analizate, respectiv 77% la nivelul Romaniei.Numarul cazurilor raportate de infectare cu tulpina britanica a ajuns la 272 in Romania dintre care nu mai putin de 151 au fost identificate de specialistii MedLife, restul fiind detectate de institutiile publice.Potrivit reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, tulpina sud-africana este caracterizata de cresterea capacitatii de contagiere, la fel ca si tulpina din Marea Britanie, insa nu exista date care sa indice faptul ca ar provoca mai multe cazuri grave decat celelalte mutatii ale virsului. De asemenea, specialistii explica faptul ca pana acum nu s-a observat cresterea ratei de deces din cauza noii tulpini, insa aceasta are un impact major asupra raspandirii mai usoare a virsului.Varianta B.1.351 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud, iar pana in prezent a fost depistata in aproape 50 de tari.