Doua saptamani de restrictii in municipiul Suceava, incepand de vineri: se inchid restaurantele, iar masca devine obligatorie in mai multe spatii. Primarul: "Sa nu uitam de unde am plecat"

Decizia CJSU privind aplicarea noilor masuri

Primarul Sucevei: Sa nu uitam de unde am plecat!

Cresterea galopanta a infectarilor cu noul coronavirus , care a ajuns vineri la o incidenta de 1,71 imbolnaviri la mia de locuitori, in municipiul Suceava, a dus la impunerea unui nou set de masuri si restrictii, transmite Monitorul de Suceava Decizia aplicarii noilor masuri a fost luata vineri dupa-amiaza, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu aplicare din aceeasi zi, timp de doua saptamani.Practic, masurile se aplica in perioada 09 - 23 octombrie, timp in care se spera la o limitare a raspandirii virusului, in caz contrar, existand riscul de a se ajunge din nou la carantinarea orasului, ca la inceputul anului.1. Se instituie obligativitatea purtarii mastilor de protectie, care sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele peste 5 ani, pe o raza de- gradinite, scoli, licee, universitate, in municipiul Suceava.2. Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii aglomerate (piete agroalimentare, Bazar, statii de transport public, peroanele de gari, spatii de agrement si obiective turistice).3. Se vor intensifica activitatile de control in piete, targuri, mijloace de transport in comun si in perimetrul unitatilor scolare.4. Primaria Suceava va suplimenta cu 20 de autobuze numarul mijloacelor de transport in comun, in vederea evitarii supraaglomerarii.5. Organizarea si desfasurarea activitatii cu publicul a cinematografelor si institutiilor de spectacole si/sau concerte in municipiul Suceava se suspenda in perioada 09 - 23 octombrie.6. Spectacolele si/sau concertele, evenimentele culturale in municipiul Suceava se suspenda in perioada 09 - 23 octombrie.7. Activitatea tuturor restaurantelor si a cafenelelor se suspenda, cu exceptia celor din interiorul hotelurilor, pensiunilor si a altor unitati de cazare din municipiul Suceava, unde servirea este permisa doar pentru clientii cazati.In contextul luarii acestor decizii de catre CJSU si al cresterii gradului de infectare in municipiu la 1,71 la mia de locuitori, primarul Sucevei, Ion Lungu, a transmis un "apel din suflet" tuturor locuitorilor, indemnandu-i sa faca tot ce se poate pentru ca numarul imbolnavirilor sa scada, in perioada urmatoare:"Fac apel la suceveni sa respecte regulile si masurile impuse, ne indreptam vertiginos spre o incidenta a imbolnavirilor de 2 la mia de locuitori, de acolo mai e doar un pas pina la carantinare...Sa nu uitam de unde am plecat si cat am patimit in primavara! Ii rog din suflet pe suceveni sa isi ia toate masurile de precautie necesare, sa limitam extinderea raspandirii virusului si sa scadem numarul imbolnavirilor!".Incidenta imbolnavirilor cu noul coronavirus a crescut de la 1,59 la mia de locuitori la 1,71 la mia de locuitori, iar la nivelul judetului s-au confirmat 94 de noi imbolnaviri. In municipiul Suceava vineri erau 218 cazuri de Covid in evolutie, dintre care 37 depistate in ultimele 24 de ore.Citeste si: