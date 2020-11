Ce s-a intamplat in Calarasi si Ialomita dupa o saptamana de la scandalul celor doar opt teste facute in 24 de ore

"Pandemia de coronavirus va fi si anul viitor"

De ce nu testam 50.000 pa zi, cat este capacitatea centrelor din Romania

Medic: Trebuie schimbata definitia de caz

Un scandal referitor la numarul de teste raportate la 24 de ore izbucnea in urma cu o saptamana in cateva zone din tara. "Fruntase" erau judetele Calarasi si Ialomita care au raportat 8, respectiv 9 teste realizate in ziua de 31 octombrie.Luate cu asalt de mass-media, autoritatile au declarat ca de fapt a fost o eroare de comunicare, ca au fost mai multe teste, insa acestea au fost facute in centrele din Capitala la care cele doua judete sunt arondate. Numarul ridicol de teste au fost facute in spitalele judetene singurele locuri unde exista aparate de testare RT - PCR.De fapt, conform datelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica, este posibil ca numarul testelor sa fi fost mai mare, avand in vedere numarul de cazuri noi de infectii, raportate la 24 de ore, in data de 1 noiembrie. Calarasi avea 36 de infectii noi, insa Ialomita avea doar 4 cazuri pozitive confirmate la acea data.Potrivit graficului incidentei la 14 zile, calculata de DSP, Calarasi avea atunci o incidenta de 1,08 la mia de locuitori, fiind in scenariul verde, iar Ialomita, tocmai trecuse in scenariul galben, cu o rata de infectare de 1,6 la mie.Numarul de cazuri zilnice din Calarasi a ajuns, pe 6 noiembrie, la 28 si tocmai a trecut pragul scenariului galben, cu o incidenta 1,55 la mie.Iar judetul Ialomita a inregistrat 53 de cazuri noi si o incidenta de 2,02 la mie.In cele doua judete, dar si la nivel central, autoritatile au fost de acord ca trebuie crescuta capacitatea de testare, trebuie angajati oameni care sa lucrezte testele, gtrebuie cumparate aparate RT-PCR si kituri de testare.La acea data erau 143 de astfel de aparate RT-PCR, astfel: 2 in Alba, 2 in Arad, 3 in Arges, 4 in Bacau, 4 in Bihor, 1 in Bistrita-Nasaud, 1 in Botosani, 2 in Braila, 5 in Brasov, 25 in Bucuresti, 1 Buzau, 1 Calarasi, 1 Caras-Severin, 9 in Cluj, 6 in Constanta, 3 in Covasna, 1 in Dambovita, 2 in Dolj, 5 in Galati, 1 in Giurgiu, 1 in Gorj, 4 in Harghita, 2 in Hunedoara, 1 in Ialomita, 7 in Iasi, 2 in Ilfov, 3 in Maramures, 1 in Mehedinti, 3 in Mures, 3 in Neamt, 2 in Olt, 3 in Prahova, 1 in Salaj, 1 in Satu Mare, 2 in Sibiu, 4 in Suceava, 2 in Teleorman, 10 in Timis, 2 in Tulcea, 2 in Valcea, 2 in Vaslui si 1 in Vrancea.Cele mai multe astfel de aparate de testare sint la DSP-uri si la spitalele judetene.Aceasta este lista cu cele 143 de laboratoare unde se gaseau cele 143 de aparate PCR la 1 noiembrie 2020.Acum sunt 161 de aparate RT-PCR, cu 18 mai multe fata de acum o saptamana.Distributia pe fiecare judet in parte este astfel: 2 in Alba, 4 in Arad (cu 2 mai multe fata de acum o saptamana), 3 in Arges, 5 in Bacau (+1), 6 in Bihor (+2), 1 in Bistrita-Nasaud, 1 in Botosani, 2 in Braila, 6 in Brasov (+1), 33 in Bucuresti (+8), 1 Buzau, 1 Calarasi, 2 Caras-Severin (+1), 9 in Cluj, 6 in Constanta, 3 in Covasna, 2 in Dambovita (+1), 2 in Dolj, 5 in Galati, 1 in Giurgiu, 1 in Gorj, 4 in Harghita, 2 in Hunedoara, 1 in Ialomita, 8 in Iasi (+1), 2 in Ilfov, 3 in Maramures, 1 in Mehedinti, 3 in Mures, 4 in Neamt (+1), 2 in Olt, 4 in Prahova (+1), 1 in Salaj, 1 in Satu Mare, 3 in Sibiu (+1), 5 in Suceava (+1), 2 in Teleorman, 11 in Timis (+1), 2 in Tulcea, 2 in Valcea, 2 in Vaslui si 1 in Vrancea.Aceasta este lista cu cele 161 de laboratoare unde se gaseau cele 161 de aparate PCR la 6 noiembrie 2020.Cele mai multe au fost achizitioante in Bucuresti, cu 8 mai multe fata de saptamana trecuta. Au mai facut rost de aparate de testare si judetele Arad, Bacau, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava si Timis. Nici unul in plus, insa, in judetele Calarasi si Ialomita.Si asta in conditiile in care medicii avertizeaza ca este posibil ca, in curand, centrele mari sa nu mai poata lua teste din zonele limitrofe pentru ca abia vor face fata cererilor proprii.Dr. Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitala, spune ca pandemia este de noua luni si ca autoritatile din fiecare judet trebuie sa isi asigure capacitatea de testare necesara astfel incat sa faca fata singure, avand in vedere rata de infectare mare. "Fiecare judet in parte trebuie sa inteleaga faptul ca pandemia de coronavirus va fi si anul viitor. Nu se mai poate merge pe varianta ca judetele sa trimita teste in alte centre.Este obligatoriu sa detina centre de testare proprii. Exista pericolul ca Bucurestiul si celelalte mari centre sa nu mai poata prelua teste din zonele limitrofe. Este important ca fiecare judet sa testeze la capacitatea maxima. Cel mai probabil vor fi mai multe teste pozitive, iar acest lucru va duce la scenariul rosu cu masuri luate in consecinta. Insa judetele care nu testeaza raman in scenariul verde. Nu sunt luate masuri, iar cei infectati pot merge pe strada fara nicio problema si ii vor infecta si pe altii", a explicat medicul pentru Ziare.com.Premierul Ludovic Orban a precizat, in urma cu o saptamana, ca de la inceputul pandemiei a fost crescuta capacitarea de testare si au fost demarate procedurile de achizitie si pentru testele antigen rapide. "Imediat ce vom avea posibilitatea sa achizitionam aceste teste le vom folosi pentru testarea unui numar mai mare de cetateani. Pe de alta parte capacitatea de testare din Romnaia nu a fost depasita. Testele se fac, la solicitare, conform definitiei de caz, altfel se testeaza intr-un centru contra cost. De la patru -cinci teste la inceputul pandemiei, acum sunt centre de testare in fiecare zona. Testarea nu trebuie sa se faca in mod obligatoriu in judet.Testarea pentu Ialomita, de exemplu, nu trebuie facuta numai in judet. Se poate face si in Bucuresti. Se testeaza conform definitiei de caz, conform reglementarile in vigoare", a mai declarat Ludovic Orban, luni 2 noiembrie 2020, dupa sedinta de la Prefectura Bucuresti.Intrebat de ce in conditiile in care avem o capacitate de testare de peste 50.000 de teste pe zi se fac numai in jur de 37.000 de teste pe zi, premierul a spus ca acestea sunt regulile, iar sistemele de sanatate, centrele de sanatate, directiile de sanatate publica respecta aceste reguli.La observatia ca cei care il critica spun ca nu se testeaza la capacitatea maxima pentru a nu umple spitalele, pentru ca nu exista capacitatea de a gestiona atatia bolnavi, Ludovic Orban a replicat: "Si ce fac, stau bolnavii acasa? Daca un om are simptome, deja sunt cunoscute de toata lumea, suna imediat la 112. Toate apelurile la 112 sunt inregistrate, sunt monitorizate, ele au un sistem de dispeceri, sunt inregistrate, sunt trimise catre DSP-uri si serviciile de ambulanta , sunt urmarite toate apelurile, modalitatea in care se reactioneaza la apelurile respective... Asta este o bazaconie!", a comentat Ludovic Orban, joi seara, la Digi24 . "Testam cat este necesar sa testam in conformitate cu regulile care sunt aplicate astazi", a adaugat prim-ministrul.El a aratat ca niciodata nu a existat o cerere de testare contracost mai mare de 12.000-13.000 pe zi, iar testarile pentru definitia de caz se fac in niste parametri care sunt stabiliti.Vineri, conform raportului GCS, din cele 3.418.245 de teste prelucrate pana la acea data, la nivel national, 38.389 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 21.568 in baza definitiei de caz si a protocolului medical siMedicul RaduTincu este de parere ca, in acest moment, Ministerul Sanatatii ar trebui sa regandeasca strategia de testare a populatiei. "Trebuie adaptata definitia de caz. Nu putem doar sa constatam ca avem un numar mare de infectari. Definitia de caz trebuie sa iasa in intampinarea evolutiei pandemice. Definitia de caz actuala nu mai reprezinta realitatea.In primul rand, in zonele din scenariul rosu, cu incidenta de 3 la mie, trebuie introdusa obligativitatea testarii tuturor contactelor celor bolnavi. De asemenea, trebuie testati toti cei din zona de focar. In Bucuresti exista 70 de focare", a explicat Dr. Radu Tincu.Pe de alta parte, medicul Octavian Jurma a declarat pentru ziare.com ca "am pierdut complet controlul epidemic" si "a r trebui sa facem 100.000 de teste pe zi pentru a redobandi controlul ".