Australia incepe sa relaxeze restrictiile. Vor fi permise deplasari de maxim 25 de kilometri dupa miezul noptii

Se va renunta la limitele de timp pentru exercitiile fizice si socializare, ia limita de cinci km pentru deplasari va fi extinsa la 25 incepand de la miezul noptii. Intrunurile sociale in aer liber vor fi permise pentru 10 persoane din doua locuinte, iar la piscinele in aer liber vor avea acces simultan cate 30 de persoane.De la 1 noiembrie, poate chiar mai devreme, locuitorii din Melbourne - capitala statului - nu vor mai trebui sa justifice iesirile in afara locuintei, iar unitatile de cazare a turistilor vor putea fi redeschise fara restrictii.Andrews a facut anuntul dupa ce in Victoria s-au inregistrat sambata doar doua cazuri noi de infectare cu coronavirus; a fost a cincea zi consecutiva cu mai putin de 10 cazuri noi si a patra zi fara decese. In stat au ramas doar 137 de cazuri active.'Exista un anumit optimism, chiar incredere', a spus premierul intr-o conferinta de presa. El le-a multumit concetatenilor, care 'au facut o treaba excelenta (...) ceea ce inseamna ca, in timp ce multe orase din lume se asteapta o iarna mortala, noi, la Melbourne si in peste tot in Victoria suntem intr-o situatie buna pentru o vara sigura din punct de vedere al COVID si un 2021 normal'.