Austria a dat startul testarii in masa, in pofida sfatului expertilor

Cozi lungi de asteptare s-au format la centrele de testare din Viena si din landurile vestice Tirol si Vorarlberg, dupa cum au relatat posturile ORF si Oe24. Alte landuri urmeaza sa inceapa campania de testare in masa in zilele urmatoare.Cancelarul Sebastian Kurz a anuntat la sfarsitul lunii noiembrie un plan de testare voluntara, ca masura de incetinire a propagarii coronavirusului.Daca din cei 8,9 milioane de locuitori ai Austriei vor fi testati cateva milioane, autoritatile vor putea depista si izola multe persoane infectate care nu prezinta simptome, a argumentat el.Cu toate acestea, 'un numar semnificativ de experti' i-au spus ministrului sanatatii, Rudolf Anschober, ca se opun acestui plan, dupa cum reiese din inregistrarile unei intalniri recente.Ei au avertizat ca testele negative le vor induce oamenilor ideea gresita ca vor putea petrece sarbatorile de sfarsit de an cu rudele in conditii normale.Expertii mai sunt ingrijorati si de rezultatele false pe care le genereaza kiturile folosite la testarea rapida.In locul testarii populatiei generale, expertii ar prefera o concentrare pe grupe specifice cu risc ridicat si un efort mai puternic de depistare a celor care au venit in contact cu persoane infectate.Campania de testare in masa in Austria are loc dupa eforturi similare desfasurate in Slovacia si in regiunea italiana Trentino-Tirolul de Sud in saptamanile recente.Totusi, Slovacia a inceput ulterior sa se indeparteze de aceasta abordare, in lipsa capacitatii de urmarire a contactilor. Un al doilea val de testare in masa a populatiei a fost amanat.