Austria ar putea sa produca vaccinul rusesc Sputnik V, daca o sa fie aprobat in Uniunea Europeana

"Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa si acestea pot fi produse aici, Austria va incerca cu siguranta sa puna la dispozitie capacitatile sale de productie in companiile nationale corespunzatoare pentru aceste vaccinuri", a afirmat liderul conservator intr-un interviu duminica in publicatia germana Welt am Sonntag. Exact ca pentru producatorii din alte tari ", a insistat el. "Este vorba de a obtine un vaccin sigur cat mai repede posibil, indiferent de cine este fabricat", a continuat el.Sebastian Kurz nu a exclus posibilitatea ca el sa se vaccineze cu serul rusesc daca acesta va fi autorizat in UE."Depinde doar de eficacitatea, securitatea si disponibilitatea lui rapida, fara lupte geopolitice", a precizat el, in timp ce relatiile intre Uniunea Europeana si Rusia s-au deteriorat recent, mai ales dupa presupusa otravire si trimitere la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii.Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat de asemenea deschisa utilizarii Sputnik V in UE, un subiect ce isca polemici, dupa ce o revista medicala de prestigiu a publicat rezultate stiintifice pozitive asupra eficacitatii acestuia.Merkel a lasat deschisa usa si pentru vaccinul chinez, subliniind ca o tara ca "Serbia vaccineaza mai repede" decat restul Europe "cu vaccinul chinezesc".UE a autorizat pana acum trei vaccinuri impotriva COVID, cele de la Pfizer/BioNTech, Moderna si AstraZeneca.