Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova

Orice persoana care soseste din cele trei state mentionate trebuie sa fie plasata timp de doua saptamani in carantina sau sa faca dovada unui test negativ (la COVID-19), au declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz si ministrul de externe Alexander Schallenberg, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres. De asemenea, vor fi suplimentate masurile de control la frontierele Austriei cu Ungaria si Slovenia, au adaugat cei doi demnitari.Cetatenii austrieci aflati acum in Romania, Moldova si Bulgaria sunt sfatuiti sa paraseasca imediat tara respectiva, potrivit publicatiei austriece Kurier.Decizia guvernului austriac vine dupa ce in Romania se inregistreaza constant cresteri ale numarului de infectari cu Covid-19. Saptamana trecuta a fost cea mai neagra pentru Romania de la debutul pandemiei.