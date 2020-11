Austria incepe testarea in masa a populatiei pentru COVID-19

"Cateva minute de testare pot preveni mai multe saptamani de carantina pentru intreaga tara", a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit unui comunicat. "Vom putea identifica rapid un numar mare de persoane contaminate si vom putea sa rupem lantul infectarilor", a adaugat el.Sapte milioane de teste antigen care permit aflarea rezultatului in cateva minute au fost comandate de Austria, tara cu 8,9 milioane de locuitori.Testarea va incepe cu profesorii si educatorii, pe 5 si 6 decembrie, cand in Austria ar urma sa se incheie a doua perioada de carantina. Apoi vor fi testati ofiterii de politie , dupa care va urma o faza de testare voluntara a intregii populatii.Citeste si: Scotia intra in cea mai dura perioada de restrictii anti-COVID: restaurantele, magazinele neesentiale si saloanele de infrumusetare vor fi inchise