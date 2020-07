Austriecii se tem ca raman fara romancele care le ingrijeau batranii si copiii

Autoritatile din Austria au introdus Romania si Bulgaria pe lista tarilor cu risc, din cauza cresterii alarmante a cazurilor de coronavirus."Tot mai multe persoane din Balcani intra in tara noastra", a declarat, miercuri, cancelarul federal Sebastian Kurz, conform kurier.at. Autoritatile din Austria au impus ca cetatenii de orice nationalitate care vin din Romania sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Persoanele care nu respecta aceste masuri risca amenzi de pana la 1.450 de euro.In prezent, conform datelor furinzate de publicatia austriaca, din Romania provin aproximativ 30.000 de ingrijitoare din totalul de 60.000, la nivelul intregii tari. Numarul crescut al ingrijitoarelor impune masuri cat mai drastice in ceea ce priveste intrarea si iesirea acestora in Austria.Autoritatile din Austria au mai impus ca orice persoana care vine din Romania sa prezinta un test valid anti-corona. In contextul in care pretul unui astfel de test este de 200-300 de lei in Romania si organizatiile de profit din Austria solicita ca pretul testului sa nu fie suportat de ingrijitoare sau de angajatori, ci de statul austriac.Alaturi de Romania, si alte state non-UE din Balcani trebuie sa respecte masurile impuse de autoritatile austriece, printre acestea se numara: Bosnia, Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru si Macedonia de Nord.Confrom sondajelor, Austria intra in topul tarilor europene cu populatia imbatranita, alaturi de Germania, Spania si Italia.