Autoritatile au stabilit cum se vor desfasura slujbele de Craciun. Noile reguli

Secretarul general al Guvernului a scris un mesaj pe Facebook prin care anunta ca slujbele de Craciun se pot desfasura atat in interiorul, cat si in afara bisericilor cu respectarea masurilor de protectie sanitara.Conditia este ca autoritatile si reprezentantii Bisericii sa gaseasca solutii pentru respectarea regulilor impuse de epidemie."Am vorbit saptamana aceasta cu reprezentantii Secretariatului de Stat pentru Culte si cu cei ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Identificam impreuna solutii prin care Craciunul sa poata fi sarbatorit crestineste la biserica. Reprezentantii cultelor religioase sustin si ei ca trebuie sa se respecte toate masurile de combatere a pandemiei, deoarece suntem cu totii constienti de nevoia de a proteja sanatatea romanilor. Astfel, curespectarea masurilor de protectie sanitara, slujbele de Craciun se pot desfasura atat in interiorul, cat si in afara bisericilor. Doamne ajuta", este mesajul postat pe Facebook de secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase.