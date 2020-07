Autoritatile din Arges ar putea impune o generalizare a portului mastii de protectie

Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul de noi infectari cu SARS-COV-2, nu indeplineste criteriile privind plasarea in carantina.Prefectul anunta ca va sustine in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) adoptarea unei masuri privind obligativitatea purtarii mastii inclusiv in spatiile deschise unde se produc aglomerari de persoane dar si acolo unde exista mai mult de doua persoane"Nu avem, in acest moment, date care sa ne conduca spre adoptarea acestei ultime solutii si masuri privind carantina si izolarea. In acest moment analizam datele, probabil ca maine dimineata (marti - n. r.) vom organiza o intalnire a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta unde vom analiza pe care DSP o va prezenta, (...) vom discuta si vom vedea ce masuri se vor impune.Nu este in acest moment contextul creat astfel incat sa carantinam vreo localitate din judetul Arges. Maine avem toate datele, le vom analiza in Comitet care este forul legislativ suprem la nivel judetean si vom vedea ce masuri vor fi luate, dar ca sa putem solicita carantinarea zonala trebuie ca toti cei opt indicatori sa fie indepliniti. Ei bine, ei nu sunt indeplinii in acest moment de catre nicio localitate a declarat luni prefectul de Arges, Emanuel Soare, la finaluol unei intalniri cu primarii din judet.Acesta a precizat ca in sedinta de marti a CJSU Arges va fi propus si discutat "un set suplimentar de masuri restrictive care se adauga celor deja existente".Prefectul judetului Arges a precizat ca printre masurile deja luate care restrictioneaza de programul de functionare a teraselor, este posibil sa se introduca obligativitatea purtarii mastii oriunde exista un grup mai mare de doua persoane in tot judetul."Vom propune masuri care vizeaza o generalizare a portului mastii. Vom merge pe ideea ca masca ar trebui sa devina obligatorie oriunde exista mai mult de doua persoane care se intalnesc, indiferent ca este spatiu public sau spatiu inchis, vom merge pe acest tip de masuri pentru ca in acest context legislativ in care economia trebuie sa functioneze, oamenii trebuie sa se miste, e clar sa se realizeaza aglomerari urbane in mod special in spatiile deschise si atunci trebuie sa prevenim aceste focare care au fost deja identificate la nivelul judetului Arges ca fiind posibile puncte vulnerabile si o explicatie a numarului mare de cazuri" a mai afirmat Emanuel Soare.Prefectul de Arges a precizat ca astfel de aglomerari se realizeaza in mijloacele de transport public, in mijloacele de transport cu care se face naveta, la schimbarea de ture in marile companii dar si la terase, cluburi sau in arcurile si zonele centrale unde se aduna un numar mare de oameni.El a precizat ca masurile ar urma sa fie aplicate in tot judetul, nu doar in unele localitati avand in vedere ca "raspandirea comunitara este pe intre teritoriul judetului".